Le monde de Studio Ghibli revient en phase d’examen sur LEGO Ideas. Le projet de janrssx a retrouvé 10 000 soutiens après un premier refus.

Un premier refus n’a pas suffi à arrêter les fans de Ghibli. Le diorama The World of Studio Ghibli (Once Again!), signé janrssx, a de nouveau atteint 10 000 soutiens sur LEGO Ideas. Ce palier, rapporté le 22 novembre, permet au projet de repasser devant les équipes de LEGO.

Neuf films réunis dans un paysage de briques

Sur la page originale du projet, le créateur détaille les références réunies dans son décor. Nausicaä arrive avec son planeur, la jungle toxique et un crâne de guerrier géant. Pazu, Sheeta, leur grotte et un robot de Laputa représentent Le Château dans le ciel. Totoro côtoie Satsuki et les petites créatures de suie ; Kiki et Jiji retrouvent leur boulangerie.

Le paysage accueille également Ashitaka, San, Moro et des kodamas de Princesse Mononoké. Pour Le Voyage de Chihiro, janrssx réunit Chihiro, Sans-Visage, Haku sous sa forme de dragon et le chemin de fer sur la mer. L’entrée du monde des esprits dissimule d’autres espaces, dont la porcherie et des pièces des bains.

Le château de Hauru comporte lui aussi des pièces intérieures, avec Hauru, Sophie et Navet. Ponyo et Sôsuke sont accompagnés de son bateau-jouet agrandi. Porco Rosso et son avion Savoia S.21 complètent ce voyage entre les films. L’ensemble fonctionne comme un monde commun, plutôt que comme une seule scène agrandie.

La même proposition revient après un refus

Selon le suivi de Brick Fanatics du 22 novembre, le modèle a été soumis une nouvelle fois le 28 avril, sans modification par rapport à la proposition précédemment refusée. La page LEGO Ideas confirme la date de dépôt et précise qu’il s’agit d’une nouvelle publication d’un ancien projet. Environ six mois ont donc été nécessaires pour retrouver les 10 000 soutiens.

Cette deuxième mobilisation montre qu’une communauté peut continuer à défendre une idée après une décision défavorable. Elle ne révèle pas la raison du premier refus et ne permet pas de conclure que cette raison aurait disparu. Aucun accord de licence ou calendrier de commercialisation n’est annoncé.

Les 10 000 votes ouvrent un examen, pas les commandes

LEGO explique le fonctionnement de ce palier : le projet entre dans une phase d’examen et peut être sélectionné pour devenir un produit. Le soutien du public ouvre donc une possibilité ; il ne vaut pas validation commerciale.

Il n’y a encore ni boîte à acheter, ni prix en euros, ni date de sortie. Le prochain rendez-vous pertinent sera le résultat de cet examen. Le décor actuel reste la création de janrssx : même une éventuelle sélection ne garantirait pas sa reproduction à l’identique dans un set commercial.