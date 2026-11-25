LEGO réunit la Skyline de Brian et la Charger de Dom à 254,98 €. Voici les mécanismes des deux modèles et les conditions du lot valable jusqu’au 26 novembre.

La Skyline argentée de Brian et la Charger noire de Dom peuvent rejoindre la même étagère avec 35 € de réduction sur leur prix cumulé chez LEGO. La boutique française affiche les deux maquettes Technic à 254,98 €, contre 289,98 € séparément à ses tarifs habituels. Cette offre groupée court jusqu’au 26 novembre 2026, sous réserve des stocks. Son intérêt se joue aussi dans les constructions : les deux voitures n’exposent pas les mêmes mécanismes.

Une remise de 25 % sur la Nissan, pas sur les deux voitures

Le calcul mérite un arrêt au stand. La Dodge Charger R/T 42231 reste comptée à 149,99 €, tandis que la Nissan Skyline GT-R R34 42210 passe de 139,99 € à 104,99 € dans le lot. C’est donc la seconde voiture qui bénéficie des 25 % annoncés. Rapportée à la dépense totale, l’économie est d’environ 12,1 %.

Cette distinction évite de confondre une réduction sur un article et une réduction sur tout le panier. Elle aide surtout à décider : si l’on souhaite déjà les deux constructions, le lot économise 35 €. Si seule la Skyline intéresse, dépenser 254,98 € pour obtenir la remise impose de financer aussi la Charger. Posséder déjà l’une des deux change donc sérieusement l’intérêt de l’opération.

La Skyline joue la carte du drift et du six-cylindres

Avec sa carrosserie grise et ses graphismes bleus, la Nissan reprend la silhouette de la GT-R R34 de 2 Fast 2 Furious. La maquette mesure plus de 41 cm de long, pour 18 cm de large et 12 cm de haut. Il faut prévoir une vraie place d’exposition : ce format n’a rien d’une petite voiture que l’on glisse entre deux livres.

Sous le capot, le moteur à six cylindres possède des pistons mobiles. La direction et les suspensions avant et arrière permettent d’observer plusieurs organes mécaniques. Les portes s’ouvrent, l’aileron se règle et trois bonbonnes de NOS complètent les références au film.

Son détail le plus inhabituel est une fonction de drift qui soulève la voiture pour reproduire une posture de dérapage. Il s’agit d’un dispositif de la maquette à manipuler, pas de la promesse d’une voiture radiocommandée capable de négocier seule des virages. Pour un amateur de Technic, cette mise en scène donne une autre chose à explorer que l’apparence extérieure.

La Charger montre une autre mécanique sous sa carrosserie noire

La Dodge Charger R/T compte 1 516 pièces et mesure plus de 40 cm de long, 18 cm de large et 11 cm de haut. Ses dimensions proches de celles de la Nissan permettent d’imaginer un duo cohérent dans une vitrine, même si aucune échelle automobile identique n’est revendiquée ici.

La réplique de la voiture de Dominic Toretto comporte un V8 avec compresseur entraîné par chaîne. Sa propulsion arrière associe un arbre à cardan et un différentiel ; la direction se commande avec une molette à l’arrière. Les suspensions sont indépendantes à l’avant comme à l’arrière. Deux bonbonnes de NOS et un extincteur rappellent son univers cinématographique.

Les deux sets visent les adultes, à partir de 18 ans, et disposent d’instructions numériques dans LEGO Builder. On peut y examiner le montage en trois dimensions et suivre sa progression. Leur complémentarité vient ainsi autant de la mécanique à assembler que du contraste visuel entre muscle car américaine et sportive japonaise.

Les conditions du lot à vérifier avant de commander

Selon les conditions officielles de cette offre groupée, l’achat doit passer par LEGO.com ou le service téléphonique du catalogue. L’opération ne s’applique pas dans les LEGO Stores, les parcs LEGOLAND, les Discovery Centres ni les boutiques franchisées. Elle est prévue du 23 au 26 novembre 2026 ; LEGO peut la modifier ou l’annuler. Aucune adhésion Insiders n’est mentionnée comme condition propre à ce lot.

Il faut sélectionner l’offre combinée et vérifier le total de 254,98 € avant de payer. Les produits sont traités ensemble : les conditions interdisent de les séparer pour un retour individuel. La livraison standard gratuite est proposée à partir de 55 € de marchandises ; le lot dépasse ce seuil, tandis qu’une autre formule de livraison peut ajouter des frais.

Le bon repère reste le prix des deux références exactes, 42231 et 42210, chez les vendeurs que l’on envisage. Les 35 € correspondent à une économie face au cumul affiché par LEGO, sans démontrer le meilleur tarif de tout le marché. Pour offrir une seule voiture, mieux vaut comparer son prix individuel plutôt que laisser la remise du duo dicter le budget.