Les 11 voitures LEGO F1 de la saison 2026 embarquent 22 pilotes. Références, pièces, prix français et date réelle de livraison : le détail de la collection.

LEGO F1 : les 22 pilotes arrivent en figurines, avec 2 dans chaque boîte

Les 22 pilotes de Formule 1 vont avoir leur figurine LEGO. Présentée à Las Vegas le 18 novembre, la nouvelle collection Speed Champions réunit onze monoplaces, une par écurie, avec deux pilotes dans chaque boîte. En France, les premières fiches de précommande affichent 29,99 € et une expédition à partir du 1er mars 2027.

Le contenu des boîtes mérite une précision : une boîte permet de retrouver les deux équipiers, mais contient une seule voiture à construire. Vous pouvez donc installer votre favori au volant et exposer l’autre à côté.

Deux pilotes identifiables, avec leurs casques personnalisés

LEGO met cette fois les personnalités du paddock au premier plan. La Red Bull RB22 comprend Max Verstappen et Isack Hadjar. Chez Alpine, ce sont Pierre Gasly et Franco Colapinto. Chaque figurine possède son casque personnalisé. Les numéros à apposer sur la monoplace permettent d’adapter la présentation au pilote choisi.

Les amateurs français peuvent aussi retrouver Esteban Ocon avec Oliver Bearman dans la Haas VF-26. Les livrées ne sont donc plus le seul élément qui distingue les onze boîtes : les deux figurines rattachent chaque modèle à ses pilotes.

Les onze boîtes annoncées pour mars 2027

Voici les références et nombres de pièces détaillés dans la présentation officielle de la collection. Toutes sont annoncées à 29,99 €.

Écurie et monoplace Référence Pièces Ferrari SF-26 77267 230 Red Bull RB22 77268 203 McLaren MCL40 77269 196 Mercedes W17 77270 216 Aston Martin AMR26 77271 199 Williams FW48 77272 231 Racing Bulls VCARB 03 77273 206 Alpine A526 77274 212 Haas VF-26 77275 209 Audi R26 77276 215 Cadillac MAC-26 77277 212

329,89 € pour les onze écuries, et une place à prévoir

À raison de onze boîtes à 29,99 €, réunir toute la gamme représente 329,89 € au tarif annoncé. C’est le budget de onze voitures et vingt-deux figurines. Acheter une seconde boîte d’une écurie pour aligner simultanément ses deux pilotes implique un achat supplémentaire.

Pour se représenter l’encombrement, la Williams mesure environ 19 cm de long et 7 cm de large. Onze modèles de cette largeur placés côte à côte demanderaient près de 77 cm, avant même de ménager des espaces entre eux. Une étagère étroite accueillera plus facilement quelques favoris qu’une grille complète.

La Cadillac illustre aussi la différence entre le millésime de la collection et sa date d’arrivée. Elle reproduit la MAC-26 et inclut Sergio Pérez ainsi que Valtteri Bottas. Les voitures représentent la saison 2026, tandis que leur commercialisation intervient en 2027.

Une précommande de novembre pour une expédition en mars

La date affichée sur les précommandes mérite attention. La fiche française de la référence 77267 indique bien un départ à partir du 1er mars 2027. Une précommande passée aujourd’hui ne promet donc pas une livraison sous le sapin en décembre.

Pour choisir une seule boîte, partez du duo que vous voulez retrouver : Russell et Antonelli chez Mercedes, Alonso et Stroll chez Aston Martin, Sainz et Albon chez Williams, Lawson et Lindblad chez Racing Bulls, ou Hülkenberg et Bortoleto chez Audi. Les casques et les numéros permettent de rattacher chaque figurine à son pilote ; la voiture reste, elle, un exemplaire unique dans chaque boîte.