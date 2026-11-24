Anna Fryzowicz détourne l’outil orange des constructeurs dans Mr. Carrot’s Eatery. Brickset présente sa création au moment de relancer son concours de restaurants miniatures.

LEGO : elle transforme un séparateur de briques en carotte géante pour son restaurant

Image : illustration.

Le séparateur de briques peut aussi devenir une pièce de construction. Anna Fryzowicz en donne un exemple avec Mr. Carrot’s Eatery, un restaurant miniature dont la carotte géante détourne l’outil orange. Brickset a mis cette création à l’honneur le 23 novembre, dans un rappel de son concours de restaurants du monde.

Sur la photo originale de Mr. Carrot’s Eatery, l’outil orange est incliné au-dessus de la façade. Des jambes de minifigurine vertes et du feuillage prolongent la silhouette de la carotte. Le plaisir du modèle tient à ce changement de regard : une pièce que l’on garde habituellement à côté du montage entre dans son décor. Le séparateur n’est plus seulement utile pour défaire une construction ; sa forme devient l’élément reconnaissable d’un autre objet.

Une petite construction avec une contrainte bien précise

Le concours demande un socle de 10 tenons sur 12, un bâtiment d’environ 8 sur 10 et un arrière ouvert. L’aliment vendu doit être représenté en grand sur le toit. Cette contrainte pousse à rendre la spécialité du lieu immédiatement lisible, même sur une surface réduite.

Pour qui souhaite essayer, le point de départ peut donc être un aliment et une pièce dont la silhouette l’évoque. Il faut ensuite organiser le bâtiment autour de cette idée, sans perdre l’accès par l’arrière. Cette démarche donne une direction au montage sans imposer de reproduire celui d’Anna Fryzowicz.

Les participations restent ouvertes jusqu’au 30 novembre

Brickset accepte les constructions physiques et les modèles numériques réalisables avec de vraies briques, mais interdit de retoucher leur apparence avec une IA. Les participations peuvent passer par le groupe Flickr du concours ou Instagram avec le mot-dièse #bricksetrowcompetition. Le règlement fixe la date limite au lundi 30 novembre. Le restaurant présenté est une création de fan, pas l’annonce d’une boîte LEGO officielle.