LEGO déconseille le lave-vaisselle. Le tri, une eau tiède et un séchage sans chaleur évitent les erreurs les plus faciles à commettre.

Un lot LEGO d’occasion peut avoir besoin d’un bon nettoyage, mais le lave-vaisselle n’est pas le raccourci recommandé. LEGO demande un lavage à la main, dans une eau ne dépassant pas 40 °C, puis un rinçage. La chaleur excessive peut déformer les éléments et compromettre leur assemblage. Avant même de préparer une bassine, il faut cependant séparer les briques ordinaires des pièces sensibles.

Commencez par trier : tout ne va pas dans l’eau

Les consignes de nettoyage de LEGO distinguent les briques ordinaires des éléments électroniques ou contenant du métal. Pour ces derniers, la marque préconise un chiffon humidifié avec de l’eau et un détergent doux sans parfum ni huile. Il ne faut donc pas verser un lot mélangé dans l’eau sans l’avoir examiné.

Élément repéré Approche à retenir Point à vérifier Briques ordinaires en plastique Lavage manuel à l’eau tiède, chiffon ou éponge douce Eau à 40 °C maximum Composant électronique ou pièce contenant du métal Nettoyage superficiel au chiffon humidifié Ne pas appliquer le bain prévu pour les briques ordinaires Pièce collée, décor fragile ou autocollant La mettre de côté pour évaluer son état Ne pas commencer par un trempage ou un frottement appuyé Élément déjà fendu ou déformé Le séparer du lot à nettoyer Le lavage ne répare pas un défaut mécanique

Le tri des décors et des pièces abîmées est une précaution pratique : l’aspect d’un élément ne renseigne pas toujours sur sa résistance au nettoyage. Photographiez les éléments douteux avant d’intervenir, surtout si vous souhaitez conserver un assemblage ancien dans son état d’origine.

Nettoyer les briques ordinaires, étape par étape

Travaillez sur une surface dégagée. Utilisez un récipient pour éviter que les plus petites pièces se dispersent. Gardez les éléments sensibles à part. Préparez une eau tiède. Le plafond officiel est de 40 °C, ce n’est pas une température à atteindre à tout prix. Une eau moins chaude convient pour un nettoyage courant. Ajoutez un détergent doux si nécessaire. Nettoyez avec un chiffon ou une éponge douce, sans abrasif. Procédez par petits lots pour voir ce que vous faites. Rincez à l’eau claire. Vérifiez les creux et les dessous des pièces afin de ne pas laisser de résidus de produit. Laissez sécher sans source de chaleur. Étalez les éléments séparément et attendez leur séchage complet avant de les enfermer ou de reconstruire le modèle.

Pas de machine, même avec un programme qui semble doux

LEGO déconseille explicitement le lave-vaisselle et le lave-linge. La marque écarte aussi le four, le micro-ondes, le sèche-cheveux et le séchage en plein soleil. Un filet de lavage ne change pas cette consigne : maintenir les pièces ensemble ne suffit pas à maîtriser leur exposition à la chaleur.

Le risque ne se limite pas à une modification visible de la silhouette. Une brique qui ne s’emboîte plus correctement perd son intérêt dans la construction. Ne cherchez donc pas à accélérer le séchage en chauffant les pièces, même si l’extérieur paraît déjà sec.

Ce nettoyage ne promet ni désinfection ni restauration

Cette méthode vise l’entretien courant. Elle ne constitue pas une procédure de désinfection validée pour un lot contaminé et ne garantit pas la disparition d’une odeur persistante, d’un jaunissement ou d’une tache ancienne. Évitez d’ajouter au hasard de l’eau de Javel, des solvants ou un traitement trouvé dans une vidéo : cela sort des consignes exposées ici.

Une fois le lot sec, contrôlez les éléments avant de les remettre avec le reste de votre collection. Vous pourrez alors distinguer ce qui était simplement sale de ce qui était déjà usé, sans avoir aggravé le problème en voulant gagner du temps.