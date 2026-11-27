Le constructeur annonce l’exposition de sa création à Québec dès le 27 novembre. Sa fragilité complique toute reproduction.

Son Cthulhu en LEGO entre au musée : le créateur ne vendra pas sa notice

Il avait montré son Cthulhu en LEGO deux mois plus tôt. Le constructeur annonce désormais une autre étape : sa création rejoint le Musée de la civilisation de Québec à partir du 27 novembre. Dans sa publication du 26 novembre, il indique qu’elle doit y rester jusqu’au 4 septembre 2028.

Le message original du créateur et ses réponses aux visiteurs donnent surtout une idée du changement de vie d’une construction de fan. Il précise que le modèle est loué et qu’il doit le récupérer après l’exposition. Ce n’est pas l’annonce d’une boîte LEGO commercialisée.

Pourquoi il ne compte pas proposer de notice

Aux lecteurs qui souhaitent refaire le monstre, le constructeur expose plusieurs obstacles. Le modèle est fragile, certaines techniques sont difficiles à reproduire dans un logiciel de conception et plusieurs pièces sont rares, coûteuses ou absentes de sa bibliothèque numérique. Une fois la construction derrière une vitre, il ne peut plus la démonter pour documenter chaque étape.

Il ajoute avoir déjà créé des instructions, un travail long pour peu de ventes, et ne plus vouloir en produire. Pour les amateurs français qui découvrent le projet en ligne, il faut donc distinguer la possibilité d’admirer cette œuvre de celle d’en acheter un plan.

La création avait déjà été montrée en septembre. C’est son passage dans une vitrine de musée, annoncé par son auteur, qui donne aujourd’hui une nouvelle étape à suivre. Pour la voir en personne, le rendez-vous indiqué se situe au Québec ; aucun déplacement du modèle en France n’est annoncé.

Création et photo : créateur du Cthulhu, publication originale.