LEGO Ideas cherche une construction de 250 à 1 000 pièces à transformer en installation géante pour les 60 ans de LEGOLAND Billund.

Votre prochaine construction pourrait finir devant les visiteurs de LEGOLAND Billund. Le parc danois et LEGO Ideas ont ouvert, le 24 novembre, un concours dont le gagnant verra son modèle transformé en construction géante exposée à l’entrée du parc en 2028. Pour participer, il faut commencer beaucoup plus modestement : une création de 250 à 1 000 pièces suffit.

Un petit modèle appelé à changer d’échelle

Le défi officiel LEGO Ideas accompagne les 60 ans du premier LEGOLAND. Le thème invite à raconter le passé, le présent et l’avenir du parc. Attractions, aventures et univers de ses différentes zones peuvent fournir le point de départ : il ne s’agit pas simplement de reproduire son logo.

Le participant doit présenter une construction de taille normale. Les professionnels du parc se chargeront d’adapter et d’agrandir la proposition gagnante. Le modèle doit donc rester stable et lisible : sa future version sera installée dehors. L’original doit tenir sur une base de 32 × 32 tenons, avec des dépassements autorisés si l’ensemble conserve sa solidité.

Ce changement d’échelle explique plusieurs contraintes. Les mécanismes mobiles et les lumières sont exclus, tout comme les éléments Technic et DUPLO. LEGO demande aussi de laisser de côté les arbres et les gâteaux. Il faut imaginer une pièce capable de raconter quelque chose même sans mouvement, sans éclairage et sans animation autour d’elle.

Jusqu’au 6 janvier pour envoyer sa création

Les candidatures sont ouvertes aux personnes éligibles de 16 ans et plus, notamment en France. Une construction physique ou numérique peut être proposée, à condition d’être originale, de ne pas avoir déjà été publiée en ligne ou présentée ailleurs et de respecter les règles du concours. Le dossier comprend plusieurs images ; les créations et textes générés par IA sont interdits dans les participations.

Selon le calendrier du règlement, la date limite est le 6 janvier 2027 à 11 h, heure de Paris. Jusqu’à cinq projets accéderont ensuite au vote du public, prévu du 25 janvier au 5 février. Le gagnant doit être annoncé au plus tard le 18 mars.

Les finalistes recevront une sélection de sept boîtes, dont le Chat orange et le Distributeur de figurines. Le gagnant ajoutera à ce lot le set exclusif LEGOLAND de 2028 lorsqu’il sera disponible. Surtout, sa proposition quittera la vitrine numérique pour devenir une installation visible devant les portes du parc, sans billet d’entrée. Le concours ne promet en revanche aucune commercialisation du modèle sous forme de boîte LEGO Ideas.