La grande carte de LEGO City Undercover peut être téléchargée sur le site de TT Games. Le studio met à disposition une image de la carte qu’il avait lui-même exposée sur les murs de ses locaux. Pour les joueurs qui souhaitent retrouver la ville sur un second écran ou conserver un souvenir du jeu, le document existe donc réellement et sa récupération ne passe pas par une création de fan.

Une carte du studio, pas l’annonce d’une suite

TT Games explique dans sa présentation de la carte de LEGO City Undercover que les demandes des fans l’ont poussé à proposer cette version à télécharger. La page porte la date du 11 novembre 2026. Il faut conserver ce repère : ce téléchargement ne constitue pas l’annonce d’un nouveau jeu, d’un remaster ou d’une édition Switch 2.

Le document est une carte à consulter séparément. Ce n’est pas une mise à jour de votre copie du jeu, et le télécharger ne débloque aucun contenu dans une sauvegarde.

Ouvrez la page de LEGO City Undercover sur le site de TT Games. Descendez jusqu’à la rubrique Downloads, qui signifie « téléchargements ». Sélectionnez le document correspondant à la carte et enregistrez le fichier sur votre appareil. Ouvrez le fichier téléchargé pour pouvoir le consulter sans revenir à la page du studio.

Sur un téléphone, un aperçu peut s’ouvrir dans le navigateur avant l’enregistrement. Utilisez alors la fonction de téléchargement ou de partage de ce navigateur pour conserver le document. Sur ordinateur, gardez le fichier d’origine plutôt qu’une capture d’écran : vous éviterez de perdre des détails en agrandissant l’image.

À quoi sert-elle pendant une partie ?

Elle peut servir de repère visuel pour situer les quartiers et préparer une exploration, sans interrompre aussi souvent le jeu pour consulter une autre page. Elle intéressera également les collectionneurs qui veulent conserver une représentation de la ville. En revanche, sa mise à disposition ne suffit pas à en faire une solution complète pour tous les objets à trouver : TT Games présente ici une carte, pas un guide détaillé de chaque activité.