Un château perché sur une roche flottante, des chevaliers aux visières orange et des plantes qui semblent pousser sur une autre planète : Ben Hauger a réuni LEGO Castle et LEGO Space dans la même construction. Le bâtisseur, connu sous le pseudonyme ZCerberus, conserve les signes d’une forteresse tout en déplaçant son décor vers la science-fiction. La création a été mise en avant par The Brothers Brick le 25 novembre.

Ce château spatial est une réalisation de fan. Il ne correspond pas à l’annonce d’une nouvelle gamme officielle ou d’un set à précommander. Son plaisir est ailleurs : reconnaître un univers familier, puis découvrir les détails qui le font basculer dans un autre.

La tour garde sa silhouette, le paysage change les règles

La photographie montre une haute tour grise ponctuée d’orange, avec un grand panneau transparent vertical. À sa base, la roche et les constructions forment un ensemble suspendu, séparé d’un paysage terrestre classique. La végétation bleue et fuchsia accentue ce décalage. Une branche s’étend sur la droite et accompagne la silhouette du bâtiment.

La forteresse reste identifiable. Sa hauteur, son enceinte et la présence d’une baliste à droite rappellent immédiatement l’imaginaire médiéval. Mais les couleurs et les transparences empêchent de la confondre avec un château installé au milieu d’une prairie. L’œil reconnaît la fonction des éléments avant de réaliser que leur environnement a changé.

Dans sa présentation du modèle, The Brothers Brick attire aussi l’attention sur les visières orange transparent des chevaliers. C’est un détail réduit par rapport à la tour, mais essentiel au mélange : les personnages participent à la transformation du lieu. Le décor spatial ne se limite donc pas à quelques plantes posées autour d’une construction médiévale.

Orange, gris et plantes irréelles : trois repères pour lire le décor

Le gris donne une continuité à l’architecture. L’orange concentre au contraire l’attention sur des zones précises. Sa transparence lui apporte un aspect différent de celui des surfaces opaques, sans qu’il soit nécessaire d’affirmer qu’un éclairage électronique se cache derrière. La photo suffit à montrer un effet de matière ; elle ne prouve pas un dispositif lumineux.

Les végétaux jouent un troisième rôle. Leurs couleurs éloignent la scène d’un paysage naturel ordinaire, mais leurs formes conservent l’idée de branches et de plantes. Ce double niveau de lecture rend l’ensemble accessible : on comprend ce que l’on regarde, tout en acceptant que ce monde obéisse à d’autres règles.

Pour qui construit ses propres décors, la piste est intéressante. Changer tous les éléments en même temps rendrait le château difficile à reconnaître. Ici, la silhouette conserve le premier univers, tandis que les teintes, les accessoires et le terrain introduisent le second. C’est une lecture de la composition visible, pas une méthode de montage fournie par Ben Hauger.

Les chevaliers et les astronautes partagent déjà une histoire

Le rapprochement possède un écho inattendu dans les archives de LEGO. La page historique consacrée à LEGO Space explique que la gamme apparaît en 1978, avec les nouvelles minifigurines. Les premiers astronautes possèdent des casques sans visière, également utilisés pour les policiers de la gamme Town et les chevaliers Castle.

Le groupe rappelle qu’il était alors difficile de multiplier les nouvelles pièces et les nouvelles couleurs. Un même casque devait donc convenir à plusieurs univers. Les thèmes avaient des décors distincts, mais leurs personnages reposaient sur un langage de construction commun.

La création de ZCerberus pousse cette proximité dans une autre direction : au lieu de seulement partager une pièce, les deux univers partagent désormais une forteresse. Pour retrouver le travail du bâtisseur et ses autres constructions, le lien de référence reste le compte officiel de Ben Hauger. Dans ce modèle, les éléments les plus révélateurs sont aussi les plus faciles à manquer en miniature : les visières des chevaliers, la baliste et la façon dont les branches prolongent la tour au-dessus de sa roche flottante.