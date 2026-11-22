La mise à jour de novembre ajoute GameShare via GameChat. Une nouveauté pour inviter un proche, avec des conditions sur les consoles et l’abonnement.

Vous possédez LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight sur Switch 2 et votre ami ne l’a pas ? La mise à jour de novembre ajoute GameShare en ligne via GameChat : l’hôte peut partager une session du jeu avec un invité. Celui-ci rejoint la partie sans devoir acheter son propre exemplaire. Il faut cependant deux Switch 2 pour jouer à distance et remplir les conditions d’accès à GameChat.

Partager la partie, plutôt que seulement montrer son écran

Warner Bros. confirme cet ajout dans les notes officielles de la mise à jour de novembre. La distinction compte : regarder l’écran d’un ami dans GameChat ne permet pas, à lui seul, de contrôler son personnage. GameShare ouvre une session jouable sur la console de l’invité.

Ce partage ne lui remet pas une copie définitive du jeu. Nintendo précise dans sa présentation française de GameShare que l’accès cesse lorsque la session GameChat prend fin. Il s’agit donc d’un moyen de jouer ensemble pendant une invitation, pas de conserver le logiciel après avoir quitté son ami.

Deux Switch 2 et un accès à GameChat sont nécessaires à distance

Pour cette nouvelle possibilité en ligne, l’hôte comme l’invité doivent utiliser une Nintendo Switch 2. Une première Switch peut recevoir certains jeux partagés à proximité, mais elle ne peut pas rejoindre GameShare sur Internet. Par ailleurs, la compatibilité locale varie selon le jeu : l’annonce de Warner Bros. porte ici sur le partage en ligne, et ne suffit pas à promettre le même fonctionnement dans tous les modes.

GameChat nécessite une connexion Internet stable et un abonnement Nintendo Switch Online. Nintendo demande également un numéro de téléphone portable pour configurer le service ; les enfants ont besoin de l’autorisation du parent ou du tuteur dans l’application de contrôle parental. Une caméra n’est pas indispensable pour simplement jouer et discuter.

Le guide Nintendo consacré à GameChat décrit l’ordre général des opérations : créer une discussion, inviter ses amis, puis ouvrir le logiciel compatible et utiliser son option GameShare. Voici donc les préparatifs utiles :

Mettez à jour la console et LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Vérifiez que chaque participant peut accéder à GameChat avec son compte Nintendo. Lancez une discussion avec le bouton C et invitez le proche qui doit vous rejoindre. Dans le jeu, cherchez l’option permettant de lancer GameShare et suivez les indications affichées.

Les notes du correctif ne donnent pas un chemin de menus propre à LEGO Batman ni le détail de tous les modes accessibles : il ne faut pas confondre les capacités générales de GameShare avec une garantie sur chaque activité du jeu.

Les autres plateformes reçoivent une nouveauté différente

Sur PS5, Xbox Series X|S et PC, le correctif ajoute une narration des menus. Cette lecture vocale est en anglais uniquement ; sur PC, elle concerne Windows. Elle n’est pas incluse dans la version Switch 2. Toutes les versions mentionnent aussi des améliorations de stabilité, de performances et de confort, sans chiffres permettant d’annoncer un gain de fluidité précis.