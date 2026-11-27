L’atelier du Père Noël miniature figure parmi les récompenses LEGO Insiders en France. Il coûte 2 400 points et se récupère avec une commande.

Les points LEGO peuvent aussi se transformer en petite construction de Noël. La page française du Black Friday LEGO affiche désormais L’atelier du Père Noël miniature contre 2 400 points Insiders. Ce modèle appartient au catalogue des récompenses : il ne suffit donc pas d’atteindre un montant d’achat pour qu’il soit automatiquement offert.

Une récompense à sélectionner avant de commander

Il faut disposer des points sur son compte, puis ouvrir la fiche de l’atelier du Père Noël miniature en étant connecté au programme Insiders. Les 2 400 points servent à échanger la récompense ; ils ne correspondent pas à un prix de vente en euros.

BricksFanz, qui a signalé son ouverture le 27 novembre, décrit un changement dans le parcours : la récompense rejoint directement le panier, sans code à conserver puis à saisir lors d’un prochain achat. Il précise qu’une commande reste nécessaire pour recevoir le modèle et que l’échange est limité à un exemplaire par compte.

Le décor reprend l’univers de l’atelier du Père Noël mis en scène dans la campagne de Noël LEGO. Il s’adresse donc aussi aux membres qui préfèrent consacrer leur solde à un petit modèle saisonnier plutôt qu’à une remise.

Avant de valider le paiement, vérifiez que l’atelier figure bien dans le panier avec les articles commandés. La page française consultée ne donne pas de date de fin pour cette récompense : les échéances affichées pour les autres opérations du Black Friday ne doivent pas lui être appliquées par défaut.