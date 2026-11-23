Un fan transforme le marcheur AT-AT façon pain d’épices 40806 en Gunship. Il affirme n’avoir ajouté aucune pièce et présente son vaisseau en photos.

LEGO Star Wars : cet AT-AT de Noël devient un Gunship sans ajouter de pièces

En couverture : l’AT-AT 40806, le modèle de départ.

Le marcheur de Noël a perdu ses quatre pattes pour prendre la forme d’un vaisseau. Le créateur Minute_Food_2881 transforme l’AT-AT façon pain d’épices LEGO 40806 en Republic Gunship et affirme n’utiliser aucune pièce supplémentaire. Son message publié le 21 novembre présente le résultat à côté de la boîte dont proviennent les briques.

Les photos originales du constructeur sur Reddit montrent bien les deux modèles à comparer : l’AT-AT illustré sur l’emballage, tenu d’une main, et la nouvelle construction tenue de l’autre. Le vaisseau est une création personnelle, pas une variante annoncée par LEGO.

Le pain d’épices reste, la silhouette change

Le corps du Gunship conserve les teintes brunes et orangées du marcheur. Des ailes plates se déploient en diagonale, bordées de blanc et ponctuées d’éléments ronds verts et rouges. Deux cylindres blancs occupent le dessus. Ces couleurs festives permettent de comprendre d’où vient le modèle, même après la disparition des longues jambes caractéristiques de l’AT-AT.

Le défi tient donc à la répartition des briques. Une forme haute posée sur quatre appuis devient une structure plus étalée : il faut recomposer le volume du fuselage et trouver de quoi dessiner les ailes. Les détails de décoration changent également de fonction. Les éléments qui évoquaient des friandises participent désormais à l’identité visuelle de ce vaisseau de Noël.

Ce que signifie « sans pièce supplémentaire »

L’auteur précise que sa création est robuste et peut être manipulée. Cette appréciation est la sienne : nous n’avons pas assemblé ni testé le modèle. Les photographies établissent son apparence et montrent qu’il le tient en main ; elles ne mesurent pas sa résistance après des manipulations répétées.

L’absence de pièces ajoutées ne signifie pas non plus que chaque élément de la boîte est nécessairement utilisé. Un montage alternatif peut laisser des briques de côté. Pour un propriétaire du 40806, la distinction est concrète : le créateur annonce un réemploi du stock existant, pas une liste de courses complémentaire, ni une utilisation garantie de la totalité de l’inventaire.

Une boîte de 697 pièces à identifier précisément

Le set de départ est l’AT-AT Walker façon pain d’épices 40806, qui compte 697 pièces. Son tarif français affiché par LEGO lors de notre vérification est de 59,99 €. Ce prix concerne le marcheur officiel ; aucun kit Gunship séparé n’est annoncé ici.

Le modèle LEGO d’origine comprend une minifigurine de Dark Vador façon pain d’épices. Ses pattes sont articulées, son cockpit s’ouvre et des panneaux latéraux donnent accès à un intérieur décoré pour Noël. Ces fonctions appartiennent au marcheur : les photos du montage alternatif ne permettent pas de les attribuer au Gunship, ni de promettre des ailes articulées.

Pour reproduire le vaisseau, une limite reste à connaître : nous n’avons pas vérifié de notice dédiée. Le post du constructeur sert donc d’abord à observer sa proposition. Les instructions LEGO du 40806 permettent en revanche de retrouver le montage original si vous décidez de revenir à l’AT-AT. La transformation demande de reconstruire : les deux silhouettes ne restent pas montées simultanément avec les mêmes briques.