Le tribunal imaginé par Awful_Waffle entre en phase d’examen sur LEGO Ideas. Ses 2 881 pièces cachent des compartiments et accueillent 14 personnages proposés.

Le tribunal d’Ace Attorney a gagné une première manche sur LEGO Ideas. Le projet d’Awful_Waffle a atteint 10 000 soutiens, un palier célébré par son créateur le 21 novembre. Il peut désormais être examiné par LEGO, sans être encore un produit officiel.

2 881 pièces et un tribunal qui s’ouvre pour jouer

Sur sa présentation originale, le constructeur décrit un tribunal inspiré de la trilogie Apollo Justice, pensé pour l’exposition comme pour composer des procès. La galerie du public est entièrement amovible afin de mieux voir le sol de la salle et de manipuler les personnages.

Les deux côtés cachent des compartiments. L’un reproduit l’espace d’attente des accusés ; l’autre sert à ranger les preuves et s’ouvre en pressant un bouton dissimulé dans la construction. Des points de fixation supplémentaires à l’arrière permettent de conserver d’autres éléments de l’enquête. Ce sont des fonctions de la création présentée, sans garantie de leur présence dans une éventuelle adaptation commerciale.

Le décor rassemble 2 881 pièces et 14 figurines proposées. Côté défense, Phoenix Wright, Apollo Justice, Athena Cykes et Mia Fey sont de la partie. Miles Edgeworth, Franziska von Karma, Godot et Simon Blackquill représentent les procureurs. Maya Fey, Larry Butz, le juge, Dick Gumshoe, Ema Skye et Bobby Fulbright complètent la distribution.

Les objections deviennent des accessoires

Le projet prévoit des dizaines d’accessoires évoquant les affaires de la série, ainsi que des supports pour six bulles d’interjection, dont les célèbres « OBJECTION! » et « TAKE THAT! ». Deux animaux sont aussi annoncés dans la proposition : Taka le faucon et Polly le perroquet.

L’intérêt est de conserver la mise en scène du jeu : deux camps se répondent devant le juge, avec les témoins au centre du débat. Les accessoires permettent de reconstituer un retournement d’enquête ou d’inventer une audience avec d’autres figurines déjà présentes à la maison. Le tribunal n’impose donc pas de reproduire fidèlement une seule affaire.

Un autre décor est déjà à construire soi-même

Dans son message aux fans sur Reddit, le créateur remercie les personnes qui l’ont aidé à franchir les 10 000 votes. Il utilise le pseudonyme Hylian_Waffle et raconte avoir découvert la série en regardant RTGame jouer, avant d’acheter les jeux sur l’eShop de la Nintendo 3DS.

Il propose aussi des instructions gratuites pour son bureau Wright & Co, sur Rebrickable. Attention à la distinction : il s’agit d’un autre modèle, pas de la salle d’audience soumise à LEGO. La notice gratuite ne fournit pas les briques ; chacun doit réunir les pièces nécessaires.

Le résultat de l’examen décidera de la suite

Les règles de LEGO Ideas prévoient un examen après les 10 000 soutiens. Le constructeur peut retenir un projet, mais cette étape ne constitue pas une approbation automatique. La composition d’une éventuelle boîte peut aussi évoluer par rapport à la proposition du fan.

Aucun prix, calendrier de vente ou accord commercial avec Capcom n’est annoncé. Le seuil ouvre une possibilité de produit ; les 14 personnages et les mécanismes décrits restent pour l’instant ceux de la création d’Awful_Waffle. Quant aux espoirs du créateur pour un nouvel Ace Attorney, ils restent ceux d’un passionné, pas une annonce de l’éditeur.