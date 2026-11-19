La Legion Go Beam pourrait être le prochain PC de jeu portable de Lenovo. Des images publiées le 18 novembre montrent une machine qui renonce apparemment à plusieurs équipements de la gamme Legion Go. Le petit pavé tactile disparaît et les commandes semblent intégrées au boîtier. Ce sont des indices d’un modèle simplifié, pas encore la preuve d’un appareil moins cher : Lenovo n’a annoncé ni prix français, ni configuration, ni commercialisation.

L’intérêt de cette fuite est donc ailleurs que dans une hypothétique bonne affaire. Elle permet de voir quels compromis Lenovo pourrait demander aux joueurs pour proposer une autre formule que ses modèles les plus équipés.

Ce que les images montrent, et ce qu’elles ne permettent pas de conclure

Les trois images obtenues par Windows Latest montrent un appareil blanc avec des touches vert citron, des sticks décalés et des grilles de haut-parleurs en façade. Le dos présente une aération et deux commandes supplémentaires, repérées Y1 et Y2.

Élément Ce que la fuite permet de dire Ce qui reste inconnu Pavé tactile Il n’apparaît pas sous le stick droit. La solution prévue pour déplacer le pointeur. Commandes latérales Elles semblent solidaires du boîtier. Leur conception définitive et leur réparabilité. Écran Des bordures noires assez larges sont visibles. Diagonale, technologie, résolution et fréquence. Connectique supérieure USB-C, prise casque et logement microSD visibles. La connectique du dessous, non photographié. Performances et tarif Aucune fiche technique ni grille de prix confirmée. Processeur, mémoire, autonomie et prix français.

Un seul USB-C visible ne signifie pas un seul USB-C sur toute la machine. De la même manière, des bordures épaisses ne suffisent pas à reconnaître une dalle LCD, sa définition ou sa qualité d’image.

Sans pavé tactile, tout dépend de ce que vous faites entre deux parties

Dans un jeu conçu pour une manette, les sticks et boutons peuvent suffire. Le pavé tactile devient surtout utile quand l’interface attend une souris : sélectionner une petite option, déplacer un pointeur ou naviguer dans un environnement de bureau. Sa suppression ne rendrait donc pas automatiquement la Beam moins agréable dans tous les jeux.

Le point à examiner serait plutôt la transition entre les usages. Lance-t-on directement sa bibliothèque dans une interface adaptée aux boutons ? Faut-il manipuler régulièrement des fenêtres ? Le tactile, s’il est proposé, reste-t-il facile à atteindre sans changer la prise en main ? Ces réponses dépendront du logiciel et de l’écran retenus, encore inconnus.

Des manettes fixes changeraient la manière de poser et de transporter la console

Des contrôleurs détachables permettent de séparer l’écran des mains. Avec une construction fixe, l’ensemble reste un seul objet : c’est une autre façon de jouer, notamment lorsqu’on pose la machine sur une table. Il faudrait alors examiner les accessoires et les possibilités de connexion avant d’imaginer le même usage.

En revanche, rien ne permet d’affirmer que cette disposition serait plus solide ou plus légère. Le nombre de pièces visibles n’est pas une mesure de résistance, et aucune masse vérifiée n’accompagne cette fuite.

Windows ou SteamOS : une question plus importante que la couleur verte

Le choix du système déterminera l’accès aux bibliothèques et aux fonctions proposées. Pour un joueur qui possède déjà ses titres sur PC, la bonne question ne sera pas seulement « peut-elle lancer des jeux ? », mais « pourra-t-elle lancer les miens, dans quelles conditions ? »

Il faudra vérifier les jeux précis, leurs lanceurs et leurs éventuelles restrictions. Les touches vertes ne démontrent, à elles seules, ni un partenariat Xbox ni une compatibilité particulière avec le Game Pass. Le système d’exploitation n’est pas confirmé.

Pour la France, il manque encore les informations qui permettent de juger

Une console simplifiée n’est intéressante financièrement que si la baisse de prix compense les équipements abandonnés. Sans tarif TTC, sans capacité de stockage et sans mesures de performances, la Beam ne peut pas encore être classée devant une autre portable.

La prochaine étape utile sera une fiche officielle : écran, processeur, mémoire, batterie, connectique complète et disponibilité française. En attendant, les images racontent une conception apparemment plus simple. Elles ne permettent pas de promettre une console économique, une autonomie supérieure ou un lancement imminent.