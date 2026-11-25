La portable Android évoquée par les fuites ne remplacerait pas un PC de jeu. Steam Link, Xbox à distance et cloud : trois accès qui n’exigent pas le même équipement.

Legion Go Beam : vos jeux Steam et Xbox dépendraient surtout de ce que vous avez déjà

Retrouver sa bibliothèque Steam ou ses jeux Xbox sur une portable ne signifie pas les installer dans sa mémoire. La Legion Go Beam fonctionnerait sous Android, selon la fuite relayée par SumahoDigest. Pour un joueur déjà équipé, l’intérêt dépendrait surtout de l’endroit où ses jeux tournent : sur son PC, sur sa console ou chez un fournisseur de cloud. Lenovo n’a encore confirmé ni la machine ni ses services compatibles.

Après les premières caractéristiques de la Legion Go Beam, la question pratique est donc différente : quel équipement faudrait-il conserver pour accéder aux jeux que l’on possède déjà ? Les services existants permettent de comprendre les trois usages envisagés, sans les présenter comme des compatibilités acquises de cette future console.

Avec Steam Link, le PC reste au travail

Valve décrit Steam Link comme un moyen de recevoir sur un autre appareil les jeux exécutés par un ordinateur où Steam fonctionne. L’application existe notamment pour Android. La portable reçoit l’image et le son ; ses commandes repartent vers le PC.

Un jeu Windows présent dans votre bibliothèque ne devient donc pas un jeu Android. L’ordinateur doit toujours être disponible et capable de le faire tourner. Acheter une portable destinée au streaming ne remplace ni ce PC ni les exigences techniques du jeu.

Cette formule a un sens pour poursuivre une partie sur le canapé tout en laissant l’ordinateur ailleurs. Elle répond moins bien au souhait de partir sans connexion avec une copie locale de ses jeux PC. La prise en charge de Steam Link, des commandes et de ses réglages devra être vérifiée sur la Beam réelle : l’existence de l’application Android ne constitue pas une certification Lenovo.

Xbox à distance et Xbox Cloud Gaming ne puisent pas au même endroit

Le Remote Play de Xbox utilise une console Xbox One ou Series X|S dont les fonctions à distance sont activées. Le jeu installé sur cette console est diffusé vers l’appareil compatible. Il faut notamment le compte Xbox et une connexion adaptée. La console reste la machine qui exécute la partie.

Le cloud inverse cette logique : le calcul est réalisé sur un serveur. Microsoft distingue les deux accès dans sa présentation du jeu à distance sur navigateur. C’est une différence essentielle si vous n’avez pas de Xbox chez vous.

Accès envisagé Machine qui exécute le jeu Point à contrôler Steam Link Votre PC avec Steam PC disponible, jeu et commandes adaptés au streaming Xbox Remote Play Votre Xbox Console configurée pour l’accès à distance et appareil client compatible Cloud gaming Serveur du fournisseur Jeu dans le catalogue pris en charge, accès au service et offre correspondante

Posséder un jeu ne garantit pas son accès sur n’importe quel service cloud. L’achat, le catalogue diffusé et les conditions d’accès sont des vérifications séparées. Sur sa page actuelle du cloud gaming, Microsoft décrit des heures de jeu achetables, des heures incluses dans certaines formules Game Pass et un accès publicitaire limité là où il est proposé. Il faut vérifier l’offre applicable au pays et au jeu, plutôt que supposer qu’un abonnement unique ouvre toute sa collection. Il serait prématuré de chiffrer un coût mensuel propre à la Beam : aucun partenariat ou forfait de ce type n’est annoncé.

La puce évoquée confirme une orientation, pas un catalogue

Windows Latest, à l’origine des informations, évoque des jeux Android locaux et la diffusion depuis un PC ou une console. Le Snapdragon G2 Gen 1 est cité avec une configuration encore susceptible d’évoluer.

La documentation de Qualcomm sur cette plateforme associe effectivement jeu mobile et cloud, avec un processeur Kryo à huit cœurs, un circuit Adreno A21 et du Wi-Fi 6/6E. Ce positionnement technique ne prouve toutefois ni l’autonomie de la Beam ni l’accès à un jeu précis. Même la connectivité proposée par une puce ne garantit pas que chaque option sera intégrée au produit final.

Avant de juger cette portable face à une machine Windows ou SteamOS, il manque ainsi des réponses très concrètes : services validés, reconnaissance des commandes, prix français et autonomie mesurée. Le nom Legion ne suffirait pas à emporter une bibliothèque PC hors ligne.