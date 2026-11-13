Le PS Plus quitte le PC le 11 décembre : que pourront faire les abonnés Premium ?

Sony va fermer son application PlayStation Plus pour PC à compter du 11 décembre 2026 en France. Si vous l’utilisez pour jouer en streaming sur Windows, votre abonnement Premium ne vous donnera plus accès au catalogue par cette application. Sur PS5, PS4 et PlayStation Portal, Sony indique que le streaming PlayStation Plus reste disponible.

Ce qui ferme le 11 décembre

L’application Windows permet de lancer les jeux éligibles à distance sur les serveurs de Sony. Le PC reçoit l’image et renvoie les commandes de la manette. C’est cet accès que Sony retire, comme l’indique son avis d’assistance français. L’annonce américaine donne le 10 décembre. Pour un compte français, c’est la date du 11 indiquée par l’assistance locale qui fait référence.

PlayStation explique que moins de 0,4 % des abonnés Premium éligibles utilisaient l’application PC. Le pourcentage concerne cette application et cette population précise. Pour les abonnés qui ont choisi Premium principalement pour jouer sur un ordinateur, c’est un avantage important qui disparaît.

Vous voulez encore jouer sur PC ? Deux cas à distinguer

Avec une PS4 ou une PS5, Lecture à distance permet de retrouver sur ordinateur un jeu compatible lancé depuis votre propre console. Il faut configurer la console et la laisser accessible sur le réseau. La console exécute le jeu. C’est donc une solution pour jouer à distance à un titre auquel vous avez accès sur votre machine, avec les restrictions habituelles de la Lecture à distance.

Si vous jouez à une version Windows achetée séparément, par exemple sur Steam, la fermeture de l’application PS Plus ne retire pas cet achat. À l’inverse, un jeu lancé via le catalogue Premium ne devient pas une licence Windows. Si vous envisagez d’acheter la version PC pour finir une partie, vérifiez si l’éditeur prévoit une progression partagée pour le jeu précis.

Avant la fermeture, vérifiez vos sauvegardes et votre renouvellement

Si vous comptez reprendre sur console, testez la reprise avant la coupure. Sony distingue les sauvegardes créées pendant une session en streaming de celles utilisées par un jeu téléchargé sur la console. Son guide de transfert des sauvegardes décrit les étapes selon la version du jeu. Vérifiez la compatibilité, suivez la procédure adaptée puis ouvrez la partie sur l’appareil où vous voulez poursuivre.

Enfin, si votre seul usage de Premium était le streaming sur Windows, regardez la date de votre prochain paiement dans la gestion des abonnements PlayStation. Cela vous laisse le temps de décider si les avantages encore disponibles sur vos autres appareils justifient le renouvellement.