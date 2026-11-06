Le Motorola Signature 27 devance l’iPhone 18 Pro d’un point chez DXOMARK

Le Motorola Signature 27 obtient 173 points au test photo et vidéo de DXOMARK publié le 5 novembre. Il prend la deuxième place du classement général, juste devant l’iPhone 18 Pro à 172 points et derrière le Huawei Pura 80 Ultra à 175 points. Cet écart d’un point raconte moins de choses que le détail des mesures, surtout si vous filmez souvent.

Le Motorola passe devant au classement général

DXOMARK relève des résultats réguliers en photo et en vidéo, avec une exposition stable, des couleurs cohérentes et un autofocus fiable en vidéo. Le Motorola possède un téléobjectif périscopique de 200 Mpx à zoom optique 3×. Son score téléobjectif en photo est de 157 dans ce protocole, ce qui illustre l’intérêt de lire les résultats par usage plutôt que de se fier à la seule définition du capteur.

Classement des appareils photo de smartphones. Capture : DXOMARK.

L’iPhone garde l’avantage en vidéo

L’iPhone 18 Pro obtient 176 points en vidéo, contre 173 pour le Motorola. Le laboratoire observe notamment davantage de bruit sur le Motorola en faible lumière lorsque le sujet bouge. Si vous filmez surtout des enfants en intérieur ou des scènes de soirée, c’est un résultat plus pertinent que l’ordre des deux téléphones au classement général.

Mesures et analyse du laboratoire DXOMARK · Classement et sous-scores