Le Galaxy S27 Pro serait plus compact que l’Ultra, et Samsung changerait le design des caméras

Des photos de maquettes montrent trois formats supposés pour les Galaxy S27 Pro, S27+ et S27 Ultra. Le Pro y apparaît plus compact que l’Ultra, tandis qu’un bloc horizontal remplacerait la disposition habituelle des caméras sur certains modèles. Samsung n’a pas confirmé ces images.

Le Pro serait le plus compact sur ces photos

Si les maquettes sont à l’échelle, le Pro semble aussi moins encombrant que le S27+. Une différence de largeur se ressent pour tenir l’appareil à une main ou atteindre les touches du clavier. Les photos ne donnent toutefois aucune dimension vérifiable et ne disent rien du poids.

La disposition des objectifs reste contestée

Un autre informateur a contesté l’exactitude des maquettes. Les ouvertures visibles ne concordent pas toutes avec les configurations photo évoquées auparavant. Un prototype peut également conserver des dimensions provisoires, ou représenter seulement certaines pièces. Ces images suffisent à illustrer la piste d’un Pro plus compact, sans confirmer le nombre de capteurs ni la forme finale du bloc.