Le Galaxy S27 Pro serait plus compact que l’Ultra, et Samsung changerait le design des caméras

Des photos de maquettes montrent trois formats supposés pour les Galaxy S27 Pro, S27+ et S27 Ultra. Le Pro y apparaît plus compact que l’Ultra, tandis qu’un bloc horizontal remplacerait la disposition habituelle des caméras sur certains modèles. Samsung n’a pas confirmé ces images.
Le Pro serait le plus compact sur ces photos
Si les maquettes sont à l’échelle, le Pro semble aussi moins encombrant que le S27+. Une différence de largeur se ressent pour tenir l’appareil à une main ou atteindre les touches du clavier. Les photos ne donnent toutefois aucune dimension vérifiable et ne disent rien du poids.
La disposition des objectifs reste contestée
Un autre informateur a contesté l’exactitude des maquettes. Les ouvertures visibles ne concordent pas toutes avec les configurations photo évoquées auparavant. Un prototype peut également conserver des dimensions provisoires, ou représenter seulement certaines pièces. Ces images suffisent à illustrer la piste d’un Pro plus compact, sans confirmer le nombre de capteurs ni la forme finale du bloc.
Samuel Le Goff suit l’actualité des smartphones, des systèmes d’exploitation mobiles et de l’intelligence artificielle depuis plus de 14 ans. Il couvre notamment Samsung, Xiaomi, Apple, Android, iOS et les grandes tendances du numérique.