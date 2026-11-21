L’application Nest ferme le 25 janvier : vos clips enregistrés ne suivront pas dans Google Home

L’application Nest cessera de fonctionner le 25 janvier 2027 sur mobile et sur le Web. Vos appareils passent dans Google Home, mais les clips enregistrés dans votre bibliothèque Nest doivent être téléchargés séparément. Une caméra visible dans Home ne prouve donc pas que toutes vos vidéos personnelles y ont été conservées.

Les appareils encore présents dans l’ancienne application seront transférés automatiquement, avec leurs réglages et leurs programmations. Votre caméra ou votre thermostat ne devient pas inutilisable. Pour continuer à les piloter à distance et recevoir les notifications dans Home, il faut toutefois utiliser un compte Google.

Les réglages suivent, pas la bibliothèque de clips

Il faut distinguer l’appareil, l’historique vidéo couvert par un abonnement et les extraits que vous avez sauvegardés. Dans son explication du transfert vers Google Home, Google précise que la bibliothèque de clips ne suit pas la migration.

L’historique des événements et l’enregistrement continu antérieurs au transfert restent consultables dans Home pour les abonnés concernés. Ce maintien n’est pas une copie personnelle, indépendante de la durée de conservation de l’abonnement.

Ouvrez home.nest.com sur un ordinateur et connectez-vous au compte des caméras. Repérez la bibliothèque de clips. Google annonce une commande permettant de télécharger l’ensemble des extraits. Pour une vidéo individuelle, sélectionnez la caméra, ouvrez les clips, choisissez l’extrait puis utilisez l’icône de téléchargement. Ouvrez quelques fichiers récupérés pour vérifier l’image, le son et la durée. Conservez une seconde copie sur un autre support.

L’aide consacrée aux clips Nest précise que les vidéos créées depuis un ordinateur ne peuvent pas toutes être téléchargées depuis l’application mobile. Le navigateur de l’ordinateur reste donc le passage à privilégier pour une bibliothèque ancienne. Un clip déjà supprimé ne peut pas être restauré par cette procédure.

Que devient l’abonnement Nest Aware ?

Les anciens abonnements Nest Aware de première génération doivent rejoindre Google Home Premium. Google annonce une transition automatique, sans nouvelle saisie de carte bancaire au moment du transfert. Vérifiez les conditions affichées sur votre compte plutôt que déduire un tarif français d’une offre américaine.

Pour les comptes pas encore migrés vers Google, Google décrit aussi une échéance au 25 mars 2027, avec suppression des données concernées ensuite. Ce délai ne prolonge pas le fonctionnement normal de l’application Nest. Le bon réflexe est de migrer le compte et de récupérer les clips avant le 25 janvier.