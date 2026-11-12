La PS5 classique gagne une image plus nette : dans quels jeux la PS5 Pro garde-t-elle l’avantage ?

La PS5 classique peut afficher une image plus stable dans Ghost of Yōtei et Marvel’s Wolverine grâce au QSSR. Dans Ghost of Yōtei, la PS5 Pro conserve toutefois un autre avantage : son mode qui calcule l’éclairage indirect par lancer de rayons tout en visant 60 images par seconde. Le choix entre les deux consoles dépend donc du jeu et de l’amélioration que vous cherchez.

Dans Ghost of Yōtei, l’écart se voit aussi dans la lumière

Sur PS5 classique, Sony présente le QSSR comme une option ajoutée par mise à jour. Faites pivoter la caméra devant de la végétation ou des lignes fines : c’est en mouvement que la stabilité de ces détails se remarque le plus.

Sur Pro, Sucker Punch documente un mode qui calcule aussi la lumière indirecte par lancer de rayons. La lumière rebondit alors sur les surfaces proches, ce qui modifie l’apparence du décor. Les 60 images par seconde sont la cible annoncée pour ce mode. Le studio détaille le mode Pro.

Les autres jeux à regarder avant de choisir

Jeu PS5 classique PS5 Pro Marvel’s Wolverine QSSR activé par défaut après la mise à jour 1.002.000. Aucun écart de fluidité chiffré dans l’annonce QSSR. Final Fantasy VII Rebirth Disponible sur PS5. Square Enix décrit des cheveux mieux restitués et moins de scintillement avec le PSSR amélioré. Alan Wake 2 Disponible sur PS5. Remedy met en avant une meilleure stabilité de l’image en mouvement avec le PSSR amélioré. Resident Evil Requiem Disponible sur PS5. Capcom a utilisé le PSSR amélioré pour affiner notamment le rendu du personnage.

Les observations des studios publiées par Sony sur Final Fantasy et Alan Wake comparent le PSSR amélioré à son ancien rendu sur la Pro. Elles indiquent quels détails observer, sans mesurer l’écart avec la PS5 classique dans une scène identique.

Ce que vous pouvez vérifier sur votre console

Installez d’abord la dernière mise à jour du jeu. Dans Ghost of Yōtei, ouvrez les options graphiques et comparez le même lieu à l’arrêt puis en mouvement. Dans Wolverine, la mise à jour active déjà le QSSR par défaut. Sur PS5 Pro, Sony documente le réglage Amélioration de la qualité d’image PSSR dans Paramètres → Écran et vidéo → Sortie vidéo pour les jeux compatibles. Pour comparer deux consoles, gardez le même écran et choisissez des modes visant la même cadence lorsqu’ils existent.

Crédit image : Square Enix / PlayStation.