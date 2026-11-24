JP Bricks08 réunit Kirby, Meta Knight et le roi Dadidou dans un modèle de 1 389 pièces. Les références aux jeux et les variantes de Kirby font tout l’intérêt de cette création de fan.

Kirby en LEGO : ce décor rassemble 16 personnages et plusieurs pouvoirs de la boule rose

Image : illustration.

Ce projet LEGO consacré à Kirby ne se limite pas à une figurine rose. JP Bricks08 a imaginé un décor de 1 389 pièces avec 16 personnages construits en briques, à disposer dans un même paysage. The World of Kirby’s Dream Land a franchi les 10 000 soutiens le 19 novembre : c’est une proposition à l’étude sur LEGO Ideas, pas une boîte commercialisée.

La composition s’adresse surtout à ceux qui reconnaissent la série à ses personnages et à ses petits détails. Plutôt que de choisir une seule scène d’un jeu, elle rassemble plusieurs repères de son univers.

Kirby change d’expression et de pouvoir

Dans sa présentation du modèle, Brick Fanatics relève trois expressions de Kirby et trois variantes associées aux pouvoirs Rayon, Épée et Feu. Meta Knight, le roi Dadidou, Bandana Waddle Dee, Magolor et Whispy Woods font également partie des personnages réunis.

L’intérêt est de pouvoir lire le décor à plusieurs niveaux : reconnaître d’abord les héros, puis retrouver la version de Kirby ou le compagnon qui rappelle un épisode précis. Le nombre de personnages sert cette variété, plutôt que d’imposer une seule silhouette centrale.

Une base de 36 sur 20 tenons pour plusieurs jeux

Le socle mesure 36 tenons sur 20. Les références comprennent la Fontaine des rêves de Kirby’s Adventure, une porte miroir évoquant Kirby and the Amazing Mirror et un coffre de Kirby Squeak Squad. Ces éléments expliquent le choix d’un paysage commun : le projet fait se rencontrer des souvenirs de jeux différents.

Le rendu original du modèle permet de retrouver ces détails dans leur composition. La page du créateur sur LEGO Ideas est le point d’accès aux images et à l’état du projet. Les 1 389 pièces décrivent sa proposition ; elles ne sont pas le contenu définitif d’une éventuelle boîte.

Ce que LEGO doit encore décider

Selon la procédure officielle de LEGO Ideas, les 10 000 soutiens ouvrent une phase d’examen. L’équipe peut demander au concepteur des photos du modèle démonté ou un fichier Studio pour le reconstruire. Cet examen prend plusieurs mois et peut aboutir à une sélection pour la production.

Pour le moment, le lecteur peut donc découvrir le montage et ses références, sans réserver un produit officiel correspondant. Aucun prix ni calendrier de vente n’est confirmé pour cette création. La prochaine étape décisive sera le choix de LEGO, qui reste distinct du vote des fans.