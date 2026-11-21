Kirby, Meta Knight et le roi Dadidou réunis dans un même paysage en briques : le projet The World of Kirby’s Dream Land a atteint les 10 000 soutiens sur LEGO Ideas. Cette création de JP Bricks08 entre donc dans la phase d’examen. Elle ne correspond pas à une boîte annoncée par LEGO : aucun prix, aucune date de vente ni commercialisation française ne sont confirmés.

Un décor de 1 389 pièces, pas seulement une figurine de Kirby

Le créateur a choisi une base de 36 tenons sur 20 pour accueillir 16 personnages construits en briques. L’intérêt de cette composition tient à la place laissée aux autres figures de la série : Bandana Waddle Dee, Magolor et Whispy Woods accompagnent les héros les plus reconnaissables. Kirby dispose de trois expressions et de déclinaisons associées aux pouvoirs Rayon, Épée et Feu.

Il faut comprendre ce choix comme une scène d’exposition que l’on peut recomposer. Les personnages ne sont pas de simples illustrations imprimées sur une façade : ce sont des petites constructions à placer dans le décor. Le visage choisi pour Kirby et les compagnons installés autour de lui peuvent donc modifier la scène présentée sur une étagère.

Les détails qui parlent aux joueurs

La fontaine des rêves renvoie à Kirby’s Adventure. Une porte en forme de miroir évoque Kirby et le Labyrinthe des Miroirs, tandis qu’un coffre rappelle Kirby: Squeak Squad. Le projet cherche ainsi à dépasser le souvenir du premier jeu pour rassembler plusieurs époques de la série.

Sur les images de la proposition du créateur sur LEGO Ideas, c’est cette accumulation de petites scènes qu’il faut examiner : l’intérêt du modèle ne se résume pas au personnage rose placé au premier plan. La fontaine peut également être retirée pour découvrir un rangement destiné aux éléments interchangeables de Kirby, un détail pratique pour conserver ses différentes apparences avec le modèle.

10 000 soutiens ne veulent pas dire 10 000 précommandes

Le seuil a été franchi le 19 novembre. Il donne au projet le droit d’être examiné par LEGO, sans obliger l’entreprise à le produire. Les soutiens sont des votes sur une plateforme de création, pas des achats et encore moins une réservation pour une future boîte.

La procédure officielle prévoit ensuite des échanges avec le créateur, notamment pour obtenir des fichiers de construction ou des photographies permettant de reconstituer son modèle. LEGO explique que cet examen prend plusieurs mois. Une sélection éventuelle peut aussi conduire à une adaptation par ses propres designers.

Pour un lecteur français, la conséquence est simple : il est possible de découvrir le projet et ses détails, mais pas d’acheter aujourd’hui un set officiel Kirby correspondant à cette création. Les 1 389 pièces décrivent le modèle soumis ; elles ne constituent pas la fiche technique d’un produit commercial définitif. La prochaine information décisive sera la décision de LEGO, plutôt qu’un prix supposé ou une date extrapolée.