Edia réunit les deux jeux sur PS5, Switch et PC. Une collection annoncée pour le Japon, dont le second épisode change radicalement de formule.

Kendo Rage revient au Japon avec sa suite, passée de l’action au combat en duel

Kendo Rage 1&2 réunira un jeu d’action de 1993 et une suite qui avait choisi une tout autre voie : le combat en duel. Edia a annoncé cette compilation le 24 novembre, avec une sortie prévue le 18 mars 2027 au Japon sur PS5, Nintendo Switch et PC via Steam. Le calendrier annoncé concerne le marché japonais ; aucune sortie française n’est confirmée à ce stade.

L’intérêt de la collection tient à ce grand écart entre deux épisodes d’une même série. Le premier Kendo Rage est un jeu d’action à défilement horizontal. Sa suite, Makeruna! Makendō 2, sortie en 1995, abandonne cette progression pour des affrontements de jeu de combat en 2D.

Une série qui change de genre dès son deuxième épisode

Dans le premier jeu, on avance dans les niveaux en combattant les ennemis sur son passage. Dans le second, le face-à-face devient le cœur du jeu. La compilation permet donc de retrouver deux approches distinctes, plutôt que deux variantes du même parcours.

La suite n’avait pas bénéficié d’une sortie occidentale à l’époque. Son retour sur des machines actuelles rend cet épisode plus facile à identifier et à découvrir, mais l’annonce japonaise ne vaut pas confirmation d’une traduction ou d’une distribution française.

Edia précise dans son communiqué du 24 novembre que les graphismes en pixels et les sensations de jeu des originaux sont conservés. Il s’agit d’une compilation des jeux historiques, sans annonce d’un remake avec des décors et personnages entièrement refaits.

Ce qui est confirmé pour le 18 mars

La présentation officielle de Kendo Rage 1&2 confirme les versions PS5, Switch et Steam. La Switch mentionnée est bien la première Nintendo Switch : aucune édition propre à la Switch 2 n’est annoncée dans ce calendrier.

Pour un joueur français, les deux points à attendre avant un achat restent la disponibilité dans sa région et les langues proposées. Les pages de l’annonce établissent une date japonaise ; elles ne permettent pas de promettre une version française ni un prix en euros.