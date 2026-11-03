Jeux vidéo : 24 étiquettes communes pour repérer les options d’accessibilité avant d’acheter

Repérer les options d’accessibilité avant d’acheter un jeu devrait devenir plus simple. Le 2 novembre, l’Accessible Games Initiative a annoncé que six entreprises commençaient à utiliser ses étiquettes communes : Electronic Arts, Google pour YouTube Playables, Nintendo of America, Riot Games, Ubisoft et Xbox.

Le système décrit 24 fonctionnalités, par exemple des sous-titres grands et lisibles, des menus narrés, la réattribution des boutons ou les niveaux de difficulté. L’objectif est de donner le même sens à une étiquette d’une plateforme à l’autre, plutôt que de laisser chaque éditeur employer ses propres termes.

Où chercher les étiquettes avant de lancer un jeu

L’annonce de l’ESA détaille plusieurs emplacements :

Sur l’EA app et EA.com, dans les informations du jeu.

Dans YouTube Playables, sous « Game Info », sur mobile et sur le Web.

Sur les fiches Nintendo.com américaines, dans « About this item ».

Sur les pages d’achat Ubisoft et dans les catalogues ou pages d’accessibilité des autres participants.

Les étiquettes sont pour l’instant disponibles en anglais américain. Leur adoption n’implique donc pas qu’un encart identique apparaisse déjà sur chaque boutique française. La participation est volontaire.

Une information sur les fonctions, sans note globale

EA précise que ces repères ne constituent ni une note générale d’accessibilité, ni une garantie qu’un jeu répondra aux besoins de chaque personne. Ils indiquent la présence d’une fonction définie par des critères communs.

La différence est concrète. Deux joueurs peuvent avoir besoin d’options différentes : réattribuer une commande ne remplace pas la lecture vocale d’un menu. Une liste détaillée permet de vérifier les fonctions qui comptent pour soi, plutôt que de s’en remettre à une formule générale comme « jeu accessible ».

Les fiches devront aussi suivre l’évolution des jeux. Une mise à jour peut ajouter une option ou modifier son fonctionnement ; les informations d’accessibilité doivent être consultées pour le titre et la version que l’on envisage réellement d’utiliser.

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