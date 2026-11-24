La coop en ligne de Repentance+ ne transforme pas Isaac en jeu gratuit. Voici les contenus à posséder sur Steam et les différences à vérifier avant de choisir une console.

Image : illustration.

Repentance+ est gratuit sur Steam, pas The Binding of Isaac dans son ensemble. Pour utiliser cette extension et jouer en ligne, il faut déjà posséder Rebirth ainsi que Afterbirth, Afterbirth+ et Repentance. Le petit signe « + » désigne une étape supplémentaire dans cette chaîne, pas une version complète offerte aux nouveaux joueurs.

Cette distinction compte au moment où Nicalis vient de lancer Repentance+ sur PS5, Xbox Series et Switch 2, le 19 novembre. Le nom est identique, mais les offres ne se présentent pas toutes comme le téléchargement gratuit disponible sur PC.

Les cinq éléments à distinguer sur Steam

La fiche officielle de Repentance+ précise que le jeu de base et les extensions précédentes sont nécessaires. Pour vérifier une bibliothèque ou un panier, la chaîne à retenir est la suivante :

Contenu Sa place dans l’installation The Binding of Isaac: Rebirth Le jeu de base indispensable. Afterbirth La première extension requise. Afterbirth+ L’extension suivante, également requise. Repentance Le contenu sur lequel vient se greffer Repentance+. Repentance+ Le téléchargement supplémentaire gratuit sur Steam.

Le bundle complet présenté sur la page de Repentance rassemble Rebirth et les trois extensions payantes. Ajouter uniquement Repentance+ à son compte ne remplace donc aucun des éléments manquants. Il faut comparer le contenu possédé avec celui du panier, plutôt que se fier au seul nom de l’édition.

Ce que donne l’accès à la coop en ligne

Sur Steam, la fiche décrit des parties à quatre joueurs au maximum, avec des amis ou des inconnus, ainsi qu’un accès rapide à un groupe. Les succès et les défis sont intégrés au jeu en ligne. La configuration publiée pour Repentance+ est celle de Windows ; la présence d’une version de Rebirth sur un autre système ne prouve pas à elle seule une prise en charge native de cette extension.

La coop locale et le jeu entre plateformes sont deux questions différentes. Pouvoir jouer à quatre sur sa machine ne garantit pas que l’on puisse rejoindre un ami sur une autre console.

Sur consoles, vérifier l’offre et le crossplay séparément

Le communiqué de lancement de Nicalis distingue une mise à niveau destinée aux propriétaires de Repentance sur PlayStation et Xbox, et une version complète disponible en numérique ou en physique sur Switch 2. Les conditions d’achat d’une console ne se déduisent donc pas de la gratuité affichée par Steam.

Dans cette même annonce du 19 novembre, l’éditeur présente le crossplay entre plateformes et l’importation des sauvegardes Steam comme des fonctions prévues après le lancement. Ce calendrier ne confirme pas leur disponibilité au 24 novembre. Si le but est de jouer avec un ami sur un autre support ou de récupérer une longue sauvegarde PC, ces deux points doivent être vérifiés avant l’achat, indépendamment du nombre de joueurs annoncé.