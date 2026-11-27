Amazon Inde affiche le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 et OriginOS 7 pour l’iQOO 16. La date et le prix restent à préciser.

iQOO 16 : Amazon confirme sa puce haut de gamme, mais le lancement garde un mystère

L’iQOO 16 prépare son arrivée en Inde avec un Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 et OriginOS 7. Le microsite Amazon consacré au téléphone affiche ces deux caractéristiques et la formule « Coming Soon ». La puce est confirmée pour cette présentation indienne ; la date précise et le prix ne figurent pas dans les éléments consultés.

Pour les lecteurs français, un nom permet de situer cette plateforme : le Xiaomi 18 Pro Max utilise lui aussi ce Snapdragon. Cela place le prochain lancement indien d’iQOO dans le haut de gamme, sans suffire à désigner le meilleur téléphone pour jouer.

Amazon montre la puce et le système

Sur le microsite Amazon Inde de l’iQOO 16, la campagne « Built for Builders » s’accompagne d’une mention OriginOS 7. Plus bas, un visuel « Build Without Limits » identifie le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Ce sont des éléments de présentation du produit, pas des caractéristiques déduites d’un benchmark.

91mobiles a signalé cette page le 25 novembre. Le lendemain, The Tech Outlook a constaté son retour en ligne après une période d’indisponibilité. La communication s’active aussi chez le fabricant : le compte officiel iQOO Connect reprend le slogan le 26 novembre.

Ces signaux annoncent une commercialisation sur le marché indien. Ils ne donnent pas une date française et ne transforment pas les calendriers évoqués par des informateurs en annonce officielle. La mention « bientôt » reste moins précise qu’un jour d’ouverture des commandes.

Le Xiaomi 18 Pro Max donne un repère concret

La fiche française du Xiaomi 18 Pro Max confirme exactement le même nom de processeur. Xiaomi détaille une gravure en 2 nm, un circuit graphique Adreno et un refroidissement 3D IceLoop. Ce rapprochement situe le composant choisi par iQOO, sans attribuer au iQOO les autres caractéristiques du Xiaomi.

Point à comparer iQOO 16, présentation indienne Xiaomi 18 Pro Max, fiche française Processeur Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Mémoire et stockage Configurations non précisées dans les visuels vérifiés 12 Go de RAM, 256 ou 512 Go Refroidissement Pas de détail établi par les éléments consultés 3D IceLoop annoncé France Aucune date française établie par cette annonce Modèle présenté sur le site Xiaomi France

Une même puce peut se comporter différemment selon le téléphone qui l’accueille. La dissipation de chaleur, les réglages de puissance et l’optimisation logicielle interviennent dans la tenue des performances pendant une longue partie. Deux appareils capables d’une courte pointe élevée ne maintiennent pas nécessairement la même cadence après vingt minutes.

OriginOS 7 ne révèle pas toute l’expérience

Le nom du système apporte une deuxième confirmation pour la version indienne. Il ne renseigne pas à lui seul sur la durée des mises à jour promises pour ce marché, les fonctions régionales ou les applications préinstallées. Ces points demandent une fiche commerciale et des engagements propres à cette version.

La même prudence s’applique à la photographie et à l’autonomie : une puce haut de gamme ne prouve ni la qualité des images ni la durée réelle entre deux recharges. Les données évoquées pour d’autres marchés ne doivent pas être automatiquement réattribuées aux configurations qui seront proposées en Inde.

Pour un achat depuis la France, les informations attendues sont concrètes : canaux de distribution, configurations, prix local, garantie et éventuelle commercialisation européenne. Le composant central de l’iQOO 16 est identifié sur Amazon Inde ; son arrivée française reste une question distincte.