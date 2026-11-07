Un revendeur présumé de Maya IPTV a été arrêté en Inde. Le dossier évoque plus de 4 450 chaînes et une distribution d’abonnements par commissions.

IPTV illégale : il aurait revendu l’accès à plus de 4 450 chaînes, la police l’arrête

Plus de 4 450 chaînes, dont du sport en direct : c’est le catalogue que proposait Maya TV, selon le dossier policier rapporté par la presse indienne. Un revendeur présumé a été arrêté le 4 novembre après des perquisitions à Delhi et dans l’État voisin de l’Haryana. L’affaire concerne l’Inde ; aucun lien avec des abonnés français n’est établi.

L’opération fait suite à une plainte de JioStar, qui dénonce la distribution non autorisée de ses chaînes et de contenus à la demande. Le dossier ne porte donc pas simplement sur l’existence d’une application IPTV, mais sur les programmes qu’elle aurait commercialisés sans accord.

Deux perquisitions et un téléphone saisi

D’après le récit publié le 6 novembre par The Economic Times, les policiers sont intervenus à Bahadurgarh et dans le quartier de Rajouri Garden. Un téléphone qui aurait servi à gérer l’activité et la distribution des abonnements a été saisi.

L’enregistrement initial de l’affaire remonte au 29 mai 2026. Les investigations décrivent une activité présumée d’environ deux ans, avec une rémunération par commissions sur les abonnements. Deux autres applications sont également mentionnées.

Un revendeur n’est pas nécessairement le propriétaire du réseau

La personne arrêtée est présentée comme un intermédiaire qui distribuait les accès aux utilisateurs. Cela ne permet pas de lui attribuer la création de tous les flux, la maîtrise de l’infrastructure ou l’ensemble des recettes du service.

C’est une différence importante pour comprendre ce type d’offre : le contact qui vend un abonnement peut ne pas être celui qui fournit les chaînes. La disparition d’un vendeur et l’arrêt technique d’une application ne décrivent pas non plus exactement la même situation.

Dans ce dossier, Maya TV était distribuée sous forme de fichier APK. Un APK est un format d’installation Android ; sa présence ne prouve pas, en elle-même, une infraction. L’accusation vise ici l’exploitation commerciale de contenus protégés sans autorisation.

L’application annoncée hors service, une enquête encore ouverte

Indian Broadcasting World, qui cite un communiqué de JioStar du 6 novembre, indique que l’application est devenue inopérante. Cela ne signifie pas qu’une condamnation a déjà été prononcée, ni que tous les acteurs du réseau ont été identifiés.

Aucun nombre d’abonnés, tarif ou remboursement n’est établi dans les éléments consultés. Rien ne permet non plus d’annoncer une procédure contre des clients en France à partir de cette opération étrangère.

Pour un lecteur français, le point à retenir reste la séparation entre le logiciel et le fournisseur des programmes : payer un lecteur IPTV n’achète pas automatiquement les droits de regarder tous les matchs. Avant un renouvellement, les indices permettant d’examiner la légalité d’une offre sont plus utiles que la seule taille de son catalogue.