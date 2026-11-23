MBL 2.0 arrive sur iPhone avec un DNG non traité et un JPEG aux couleurs choisies. L’application est téléchargeable gratuitement, mais photographier nécessite un achat.

iPhone : cette appli photo garde un vrai fichier brut, mais la prise de vue coûte 5,99 €

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Si les photos de votre smartphone vous semblent trop travaillées, VWFNDR + MBL propose une autre approche. Sa version 2.0, annoncée le 18 novembre, arrive sur iPhone après Android. Chaque déclenchement conserve un fichier RAW DNG non traité et un JPEG prêt à regarder. Attention au bouton « gratuit » de l’App Store : la prise de vue se débloque par un achat unique de 5,99 € en France.

Deux fichiers, pour deux façons d’utiliser la même photo

La fiche française de l’App Store décrit une capture unique, sans assemblage de plusieurs images. Le DNG conserve les données brutes pour un travail ultérieur dans un éditeur compatible. Le JPEG reçoit, lui, un rendu choisi dans l’application. L’accès au RAW Bayer dépend du modèle d’iPhone et de l’objectif utilisé.

Pour un portrait, vous pouvez donc garder le JPEG pour le partager et revenir au DNG si vous voulez retravailler l’image. Ce second fichier n’est pas une promesse de photo automatiquement plus belle. Il donne davantage de latitude, mais demande aussi un choix de traitement après la prise de vue.

Trois rendus et des commandes qui restent visibles

Dans son annonce officielle de MBL 2.0, l’équipe présente trois rendus : NATURAL, NIHON et B+W. Ils apportent respectivement une approche neutre, des couleurs plus désaturées à dominante froide et du noir et blanc. Le fichier DNG reste conservé séparément du rendu JPEG.

Le principe est de choisir sa photo au moment de la faire. La fiche de l’application mentionne des contrôles manuels ou automatiques, des poses longues et six formats d’image. L’éditeur fournit également un manuel iOS, utile pour comprendre cette interface plutôt que chercher à reproduire exactement l’application Appareil photo d’Apple.

Un exemple parlant : pour photographier une rue animée, un temps de pose court vise à figer les passants ; une pose plus lente peut laisser des traces de mouvement. Ces intentions sont différentes. MBL les place au centre de l’expérience, au lieu de promettre qu’un traitement unique convient à toutes les scènes.

Une signature de provenance dans les fichiers

L’application inscrit aussi des Content Credentials lors de la capture. Cette signature fondée sur le standard C2PA permet de documenter l’origine du fichier et de vérifier certaines modifications. L’éditeur propose son propre outil de vérification.

Il faut distinguer provenance et véracité d’une scène : signer le fichier aide à retracer sa fabrication, sans garantir à lui seul que ce qui a été photographié n’a pas été mis en scène. C’est une information sur l’image, pas un jugement sur son contenu.

Les conditions à connaître avant l’achat

La version iPhone nécessite iOS 16 ou une version ultérieure et sa langue annoncée est l’anglais. L’achat français de 5,99 € débloque la capture ; ce n’est pas un abonnement mensuel selon le modèle décrit par l’éditeur. Les utilisateurs Android déjà présents bénéficient, d’après l’annonce, de la version 2.0 et des mises à jour futures sans nouvel achat.

Cette application peut intéresser ceux qui veulent reprendre la main sur leurs photos. Elle ne remplace pas automatiquement tous les modes de leur téléphone : mieux vaut vérifier la prise en charge de ses objectifs et le fonctionnement des commandes avant de compter sur elle pour un événement important.