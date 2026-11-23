Une capture d’écran ou une commande d’accessibilité peuvent se déclencher en tapotant le dos de l’iPhone. Voici comment choisir deux actions utiles.

Le dos de l’iPhone peut servir de commande pour deux actions différentes : l’une déclenchée par deux touchers, l’autre par trois. La fonction « Toucher le dos de l’appareil » permet notamment de réaliser une capture d’écran ou d’ouvrir le centre de contrôle. Elle existe depuis iOS 14 et nécessite un iPhone 8 ou un modèle ultérieur : inutile d’acheter un accessoire pour commencer.

L’intérêt apparaît surtout lorsqu’une action revient souvent dans la journée. Enregistrer une confirmation de réservation, conserver les horaires d’un rendez-vous ou ouvrir rapidement une commande peut demander moins de gymnastique qu’un appui simultané sur plusieurs boutons. Ce sont des exemples d’utilisation ; ils ne signifient pas que le téléphone identifie lui-même le contenu à conserver.

Choisir une action simple avant d’en programmer deux

Dans sa procédure officielle pour activer Toucher le dos de l’appareil, Apple indique le chemin suivant :

Ouvrez Réglages, puis Accessibilité. Entrez dans Toucher, puis Toucher le dos de l’appareil. Choisissez Toucher 2 fois et sélectionnez l’action souhaitée. Revenez à l’écran précédent, puis configurez éventuellement Toucher 3 fois. Tapotez le dos du téléphone pour vérifier le résultat.

Pour un premier essai, la capture d’écran est un choix facile à contrôler : le résultat apparaît immédiatement. Une fois ce geste compris, le second emplacement peut recevoir une commande différente. Mieux vaut commencer avec une seule action que multiplier les raccourcis dont on ne se souvient plus.

Une capture pour conserver, le centre de contrôle pour agir

Imaginez une réservation affichée dans une application. Le double toucher peut servir à conserver l’écran contenant la référence. Le triple toucher, affecté au centre de contrôle, sert ensuite à retrouver une commande sans quitter mentalement ce que l’on était en train de faire. Les deux gestes répondent ainsi à deux besoins distincts : garder une information et accéder à un réglage.

Cette distinction aide à choisir. Affecter deux gestes à des opérations très proches rend leur mémorisation plus difficile. À l’inverse, une action fréquente et une commande occasionnelle se différencient facilement. Les possibilités d’accessibilité citées par Apple comprennent aussi la loupe et des raccourcis dédiés : il faut choisir selon son besoin, plutôt que chercher à remplir absolument les deux emplacements.

Une capture n’est toutefois pas un archivage complet. Elle ne garde que ce qui est visible à cet instant, et non tout le contenu d’une page ou les données d’une application. Avant de la partager, regardez également les informations affichées : un numéro de réservation ou une notification personnelle peuvent se trouver dans l’image.

Si le geste se déclenche au mauvais moment

Testez-le d’abord à l’arrêt, avec la prise en main habituelle du téléphone. Le but est de distinguer un geste volontaire d’un mouvement que vous faites déjà. Si deux actions se confondent dans votre usage, gardez uniquement celle qui vous rend réellement service ; vous pourrez réaffecter l’autre plus tard dans le même menu.

Si le réglage n’apparaît pas, vérifiez le modèle et la version d’iOS avant d’installer une application censée reproduire cette fonction. Et si vous manipulez souvent l’iPhone pour le poser, le fixer ou le ranger, évitez d’affecter d’emblée une action que vous ne souhaitez pas déclencher par erreur. Un raccourci utile doit réduire les manipulations, pas créer une nouvelle habitude à surveiller.