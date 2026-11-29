Joindre les secours hors réseau et envoyer un message à ses proches sont deux services différents. Le pays, le téléphone et l’opérateur changent ce qui est possible.

iPhone, Pixel, Galaxy : le satellite ne permet pas les mêmes choses en France

Un smartphone compatible avec les satellites ne remplace pas automatiquement un téléphone satellite, ni un forfait mobile. En France, certains iPhone et Pixel peuvent joindre les secours sans réseau mobile ni Wi-Fi. Pour envoyer un simple message à un proche, les conditions sont différentes.

La distinction est essentielle avant une randonnée ou un déplacement dans une zone mal couverte : une fonction annoncée aux États-Unis peut ne pas être proposée avec votre téléphone et votre abonnement français.

Sur iPhone, les secours et les messages ordinaires sont deux services distincts

Apple propose SOS d’urgence par satellite sur les iPhone 14 et ultérieurs. La France fait partie des pays couverts. En situation d’urgence, il faut d’abord essayer d’appeler les secours. Si aucune connexion n’est possible, l’iPhone peut proposer un échange de messages par satellite et un questionnaire pour décrire la situation.

Il faut être à l’extérieur, avec une vue dégagée sur le ciel et l’horizon. Ce n’est donc pas une couverture assurée à l’intérieur d’un bâtiment, sous des arbres denses ou dans tout relief. La conversation peut partager la position et, si elles sont configurées, des informations médicales et des contacts d’urgence.

À l’inverse, la fonction Messages par satellite, destinée aux échanges ordinaires, est annoncée aux États-Unis, au Canada, au Mexique et au Japon. Sa présence sur un iPhone compatible ne permet pas de conclure qu’elle fonctionne en France. Le SOS d’urgence disponible ici ne débloque pas à lui seul les SMS par satellite avec toute la famille.

Sur Pixel, vérifiez le modèle et l’activation du service

Google inclut la France dans la couverture de SOS par satellite. Sa documentation vise les Pixel depuis la série Pixel 9, avec une exception explicite pour le Pixel 9a. Il faut aussi que les logiciels nécessaires et l’enregistrement du service auprès du réseau soient actifs.

Google Messages doit être l’application de messagerie par défaut. Pour découvrir le fonctionnement sans appeler les secours, ouvrez Paramètres > Sécurité et urgences > SOS par satellite, puis lancez la démonstration. Le réseau mobile est temporairement désactivé pendant cet essai et se réactive à la sortie.

En cas d’urgence réelle, composez d’abord le numéro local des secours. Sans réseau mobile ni Wi-Fi, le téléphone peut afficher l’option SOS par satellite. Le questionnaire et les indications à l’écran servent ensuite à établir la connexion et à orienter le téléphone. La couverture annoncée n’est pas une garantie de connexion à chaque endroit.

Sur Galaxy, l’opérateur compte autant que le téléphone

Samsung décrit un fonctionnement fondé sur des partenariats régionaux avec les opérateurs. Les modèles compatibles et les services accessibles changent selon le réseau, le pays et la version logicielle. Son annonce cite notamment des partenaires américains, britanniques et japonais, ainsi que des essais en Espagne.

Cette liste ne confirme pas un service équivalent pour tous les Galaxy utilisés en France. Avant de compter dessus, vérifiez auprès de votre opérateur l’offre exacte, le modèle accepté, les pays couverts et les éventuels frais. La simple mention « satellite » sur une fiche technique ne répond à aucune de ces quatre questions.