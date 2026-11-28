Le pourcentage de capacité ne raconte pas toute l’histoire d’un iPhone d’occasion. Les cycles, la première utilisation et les réparations apportent trois repères complémentaires.

iPhone d’occasion : pourquoi regarder les cycles de batterie en plus de sa santé

Un iPhone d’occasion affiche 90 % de capacité maximale : c’est une information utile, mais elle ne suffit pas à juger sa batterie. Sur les iPhone 15 et les modèles suivants, le nombre de cycles et la date de première utilisation permettent de mieux comprendre son parcours. Il faut les lire ensemble, puis vérifier si la batterie a été remplacée.

Où trouver ces informations avant l’achat

Demandez au vendeur de vous montrer l’écran directement sur le téléphone. Ouvrez Réglages → Batterie → État de santé de la batterie. Le guide d’Apple détaille ce menu pour les iPhone 15 et ultérieurs. Il réunit notamment la capacité maximale, les cycles, la date de fabrication et la première utilisation de la batterie.

Cette présentation est disponible à partir d’iOS 17.4 sur les modèles concernés. Sur un iPhone 14 ou plus ancien, le menu s’appelle État de santé de la batterie et recharge : l’absence du compteur de cycles dans cet écran n’est donc pas, à elle seule, un signe suspect.

Un cycle n’est pas un branchement au chargeur

Un cycle correspond à une quantité d’énergie utilisée équivalente à 100 % de la capacité de la batterie. Deux journées durant lesquelles vous consommez chacune 50 % représentent ainsi environ un cycle, même si vous rechargez le téléphone entre les deux.

La définition des cycles donnée par Apple explique pourquoi les petits appoints ne font pas monter le compteur d’une unité à chaque branchement. Il n’est pas nécessaire de vider volontairement la batterie pour obtenir une lecture correcte.

Le compteur renseigne sur l’usage accumulé. La capacité maximale estime ce que la batterie peut encore stocker par rapport à son état neuf. Deux iPhone présentant le même nombre de cycles peuvent donc afficher des capacités différentes : ils n’ont pas forcément subi les mêmes températures ni les mêmes habitudes d’utilisation.

Apple indique que les batteries des iPhone 15 et suivants sont conçues pour conserver 80 % de leur capacité initiale après 1 000 cycles complets dans des conditions idéales. Pour les iPhone 14 et antérieurs, le repère annoncé est de 500 cycles. Ces objectifs de conception ne permettent pas de calculer une baisse régulière, point par point, pour chaque appareil.

Une batterie ne devient pas automatiquement inutilisable au millième cycle. À l’inverse, un compteur encore bas ne garantit pas une excellente autonomie. Apple rappelle que le vieillissement chimique dépend aussi de l’entretien et des conditions d’utilisation. Une recommandation d’entretien affichée à l’écran mérite donc plus d’attention qu’un seuil de cycles choisi arbitrairement.

Vérifiez aussi si la batterie a changé

La première utilisation concerne la batterie, pas nécessairement la date d’achat du téléphone. Un appareil ancien avec une batterie récemment remplacée peut présenter une date récente et peu de cycles : ce n’est pas contradictoire.

Ouvrez ensuite Réglages → Général → Informations. Sur les modèles et versions compatibles, l’historique des pièces et des réparations peut indiquer une pièce d’origine, réutilisée ou inconnue. Demandez la facture si le vendeur annonce un remplacement récent. Une mention inconnue ne décrit pas à elle seule la cause exacte : elle appelle une explication et, si nécessaire, une vérification professionnelle.

Les quatre éléments à réunir pour comparer deux annonces

La capacité maximale et l’éventuel message recommandant un entretien.

Le nombre de cycles, lorsque le modèle l’affiche.

La première utilisation de la batterie et les justificatifs d’un remplacement.

Le prix total du téléphone, en tenant compte d’un remplacement à prévoir.

Pour départager deux annonces proches, demandez ces mêmes informations aux deux vendeurs. Une batterie récente et documentée peut avoir plus d’intérêt qu’un téléphone moins cher dont l’autonomie impose rapidement une intervention. Le compteur aide à poser les bonnes questions ; il ne remplace ni l’historique ni l’examen de l’appareil.