Sous iOS 27, Photos permet d’enregistrer une image d’une vidéo dans votre photothèque. Voici la manipulation et ce qu’il faut savoir sur le résultat.

iPhone : récupérez une vraie photo dans une vidéo sans faire de capture d’écran

Un sourire, un saut, un moment de vacances : la meilleure image se trouve parfois au milieu d’une vidéo. Sous iOS 27, l’app Photos peut enregistrer ce moment sous forme de photo, avec une commande intégrée. Vous pouvez ensuite retrouver cette image dans votre photothèque.

La manipulation se fait directement dans Photos

La procédure figure dans le guide français de l’iPhone sous iOS 27. Voici comment faire :

Ouvrez Photos, puis la vidéo concernée. Lancez la lecture et mettez-la en pause sur l’image à conserver. Touchez le bouton Plus. Choisissez Enregistrer l’image vidéo en tant que photo.

L’image rejoint votre photothèque. Si celle-ci est triée par Ajout, cherchez-la en bas. Avec le tri Capture, elle apparaît à côté de la vidéo d’origine. Ce détail évite de croire que l’enregistrement a échoué lorsque le clip remonte à plusieurs mois.

Choisissez d’abord le bon instant

Pour un visage ou une scène en mouvement, prenez le temps de comparer plusieurs instants avant de conserver votre image. Une expression réussie compte davantage qu’une extraction faite trop vite. Un arrêt sur un clignement des yeux ou pendant un mouvement brusque donnera rarement la photo espérée.

Cette fonction récupère une image déjà présente dans le film : elle ne recrée pas les détails absents. Si le sujet est flou dans la vidéo, l’extraction ne garantit donc pas une photo nette. Apple ne précise pas, dans cette procédure, une définition de sortie universelle ou un format de fichier unique.

Pour vos prochaines vidéos, le guide des réglages d’enregistrement rappelle que la définition et la cadence disponibles varient selon l’iPhone, et que des réglages plus élevés augmentent la taille des fichiers. Gardez surtout une vidéo d’origine de bonne qualité : l’image que vous en tirerez dépend d’abord de ce que vous avez filmé.