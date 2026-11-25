La réinitialisation propose deux choix pour l’eSIM. Le bon dépend de ce que vous faites de l’iPhone : le garder, le vendre ou le confier au service après-vente.

iPhone : ce choix à la réinitialisation peut vous obliger à contacter votre opérateur

Lors de l’effacement d’un iPhone, iOS peut proposer de conserver l’eSIM ou de la supprimer avec les données. Si vous gardez le téléphone pour le reconfigurer, conserver le profil évite une suppression inutile de votre accès mobile. Pour une vente, un don ou une reprise, Apple demande de l’effacer. Dans les deux cas, supprimer l’eSIM ne résilie pas automatiquement votre abonnement : cette démarche se traite avec l’opérateur.

Ces trois actions répondent à des besoins distincts. Effacer le téléphone retire son contenu et ses réglages. Supprimer l’eSIM retire le profil mobile présent sur cet appareil. Résilier modifie le contrat qui vous lie à l’opérateur. Les confondre peut laisser un abonnement facturé ou compliquer la remise en service de votre ligne.

Vous gardez l’iPhone : ne supprimez pas le profil par réflexe

Dans son guide consacré à l’effacement d’une eSIM, Apple déconseille de la supprimer pour dépanner, sauf demande de l’opérateur. Un souci d’application, de stockage ou de réglages ne constitue pas, à lui seul, une raison d’effacer le profil cellulaire.

Si une remise à zéro complète a été décidée et que vous comptez réutiliser le même iPhone avec la même ligne, l’option de conservation permet de séparer les deux opérations. Vous effacez les données personnelles sans demander en même temps la suppression du profil mobile. La réinstallation des applications et la remise en service de la ligne ne sont ainsi pas volontairement mêlées.

Si vous choisissez malgré tout de supprimer le profil, Apple indique qu’il faut contacter l’opérateur pour obtenir une nouvelle eSIM ou réactiver le forfait. Les modalités, délais et éventuels frais dépendent du service mobile : ne présumez pas qu’un ancien code QR pourra être réutilisé sans vérification.

Les deux boutons à reconnaître avant de valider

La procédure française de réinitialisation publiée par Apple passe par Réglages > Général > Transférer ou réinitialiser l’iPhone > Effacer contenu et réglages, puis Continuer. Une sauvegarde doit être préparée avant de lancer cet effacement si vous souhaitez récupérer ensuite votre contenu.

Lorsque le choix de l’eSIM apparaît, les deux actions sont explicites : Conserver l’eSIM et effacer les données ou Supprimer l’eSIM et effacer les données. Dans les deux cas, les données de l’iPhone sont effacées. Le premier bouton n’est donc pas un moyen de conserver aussi les photos, les messages ou les applications.

Lisez cette étape en fonction de la destination du téléphone, pas uniquement du mot « conserver ». Garder votre eSIM n’est pas nécessairement ce que vous souhaitez si l’iPhone change de propriétaire ; effacer le profil n’est pas nécessairement utile si vous allez immédiatement reprendre votre propre appareil.

Vente ou don : transférer la ligne et effacer l’ancien appareil sont deux étapes

Avant de remettre l’iPhone à une autre personne, assurez-vous que vos données importantes sont sauvegardées et que votre service mobile est prêt sur l’appareil que vous utiliserez ensuite. Apple recommande d’effacer l’eSIM lorsque le numéro ou le forfait a été transféré, ainsi qu’en cas de vente, de don ou de reprise.

La préparation d’un iPhone avant cession ne se limite pas au profil mobile : elle comprend aussi les précautions liées au compte Apple, à la sauvegarde et, si vous en possédez une, à l’Apple Watch jumelée. Effacer seulement l’eSIM laisserait le reste des données sur le téléphone. À l’inverse, retirer des photos une par une n’équivaut pas à préparer correctement un appareil pour un nouveau propriétaire.

Apple précise que l’effacement de l’iPhone ne supprime pas le contenu conservé dans iCloud. Il faut donc distinguer le nettoyage de l’appareil de la gestion de vos données synchronisées. L’objectif d’une cession est de remettre un appareil prêt pour la configuration d’une autre personne, pas de supprimer vos archives en ligne.

Pour un SAV, suivez la procédure du service réellement prévu

« Envoyer en réparation » peut recouvrir plusieurs opérations : dépôt pour diagnostic, réparation par expédition ou remplacement par un autre iPhone. Le bon choix pour la ligne dépend aussi de ce que vous pourrez utiliser pendant l’intervention. Ne copiez pas automatiquement la procédure d’une vente si le service vous demande une préparation différente.

Pour le service de remplacement express, Apple prévoit notamment de sauvegarder le contenu, d’effacer les données personnelles de l’iPhone d’origine, de retirer celui-ci du compte Apple et de transférer le service cellulaire sur l’appareil de remplacement. Avec une eSIM, cette dernière étape est un transfert de ligne ; elle mérite d’être vérifiée avant d’expédier l’ancien appareil. La page générale renvoie les propriétaires d’un iPhone 18 Pro Max vers des instructions spécifiques : suivez le parcours correspondant à votre modèle.

Pour une reprise Apple, les consignes demandent également de traiter le service cellulaire avec l’opérateur. Cette coordination est utile lorsque vous n’avez plus accès physiquement au téléphone. Gardez à disposition les informations de votre ligne et les instructions de l’intervention, sans communiquer votre code d’accès ou votre mot de passe à une personne qui n’en a pas besoin.

Si l’eSIM a déjà été effacée

N’enchaînez pas les réinitialisations dans l’espoir de faire réapparaître le profil. Prenez contact avec votre opérateur et expliquez que l’eSIM a été supprimée du téléphone. Apple renvoie précisément vers lui pour la réactivation ou l’obtention d’un nouveau profil. La suppression du profil n’établit pas que votre numéro a été perdu ou que le contrat est clôturé.

Si votre intention est de mettre fin à l’abonnement, demandez explicitement la résiliation selon les règles de l’opérateur. Apple signale en outre un cas particulier pour une eSIM utilisée avec Handoff : sa suppression peut nécessiter de demander la désactivation du service pour éviter la poursuite de frais. Ce point ne transforme pas le bouton d’effacement en outil de gestion du contrat.