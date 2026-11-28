Deux applications côte à côte chez Apple, jusqu’à six écrans partagés annoncés chez Xiaomi : ce qui change pour lire, travailler et acheter ces pliables en France.

Un téléphone qui s’ouvre en grand peut éviter d’emporter une tablette pour lire dans le train, consulter un document ou regarder un épisode. L’iPhone Duo et le Xiaomi 18 Fold répondent à cette idée avec des écrans internes presque identiques en diagonale : 7,6 et 7,58 pouces. Leur différence la plus utile se trouve ailleurs : dans la façon d’utiliser plusieurs applications et, pour un acheteur français, dans les conditions d’achat.

Notre comparatif de l’iPhone Duo avec les pliables Samsung et Google abordait déjà la place de la petite tablette. Face au Xiaomi 18 Fold, une différence précise change la discussion : deux applications côte à côte chez Apple, jusqu’à six écrans partagés annoncés chez Xiaomi. Pour travailler sur plusieurs documents, il faut regarder l’espace disponible dans chaque fenêtre et les applications dont vous avez besoin.

Des écrans proches, des possibilités de travail différentes

Le document financier de Xiaomi confirme un écran interne de 7,58 pouces et un écran externe de 5,38 pouces pour le 18 Fold. Les caractéristiques françaises de l’iPhone Duo donnent 7,6 pouces à l’intérieur et 5,4 pouces à l’extérieur. Leurs diagonales sont donc très proches.

Usage ou condition iPhone Duo Xiaomi 18 Fold Écran intérieur annoncé 7,6 pouces 7,58 pouces Écran extérieur annoncé 5,4 pouces 5,38 pouces Multitâche documenté Deux applications côte à côte en paysage, partage égal Jusqu’à six écrans partagés annoncés par Xiaomi Achat officiel en France Apple France, à partir de 2 339 € au 28 novembre Commercialisation française non établie dans les sources officielles consultées Point à vérifier avant achat Comportement de vos applications dans chaque moitié d’écran Applications, variante logicielle et prise en charge de l’exemplaire importé

Lire un PDF ne demande pas la même chose que lire un roman

Ouvrir le téléphone permet de consulter une page plus large sans transporter un deuxième appareil. Pour un PDF, cela peut réduire les allers-retours entre le texte et un tableau. Mais une page affichée en entier n’est pas forcément une page lisible sans zoom : un document A4 rempli de petits caractères demande plus de place qu’un roman numérique dont le texte s’adapte à l’écran.

L’iPhone Duo possède une finition nano-texturée sur son écran interne, conçue pour atténuer les reflets. C’est un élément à considérer si vous lisez près d’une fenêtre. Un classement du confort des deux appareils demanderait toutefois de les comparer sous le même éclairage.

Deux applications chez Apple, jusqu’à six annoncées chez Xiaomi

Sur l’iPhone Duo ouvert en paysage, Split View partage l’écran en deux parties égales. On peut afficher deux applications différentes, ou deux fenêtres d’une application compatible, comme Safari ou Mail. Consulter une réservation à côté d’un message, ou garder un site ouvert pendant la rédaction d’une note, correspond à ce format.

Chaque application reçoit la moitié du panneau. Apple permet aussi d’associer deux applications pour les retrouver ensemble. Pour revenir à une seule, on déplace la séparation jusqu’au bord.

Xiaomi annonce pour sa part un mode multitâche allant jusqu’à six écrans partagés. Ce nombre décrit une capacité du système. Sur un écran de 7,58 pouces, chaque fenêtre supplémentaire réduit la place disponible pour le contenu et les commandes.

Le bon critère est le nombre d’applications dont vous avez réellement besoin en même temps. Pour un document à gauche et des notes à droite, deux fenêtres peuvent suffire. Pour un usage plus complexe, vérifiez surtout le comportement de vos applications habituelles : leurs tableaux, menus et outils doivent rester accessibles lorsque le clavier apparaît.

Vidéo et photos : ce que le format apporte vraiment

Apple décrit plusieurs positions dans la présentation française de l’iPhone Duo : appareil partiellement replié et posé pour regarder une série, ou vidéo épinglée au-dessus d’une autre application. Cela permet de lire un message en gardant le programme à l’écran.

La diagonale ne suffit pas à déterminer la taille d’un film. Selon le format de la vidéo, une partie du panneau peut rester occupée par des bandes noires. Regardez le même extrait, dans la même orientation, avant de départager ces deux téléphones pour cet usage.

Pour revoir des photos et montrer un album à quelqu’un, l’écran déplié donne davantage de place. À la prise de vue, le mode Duo Preview d’Apple affiche aussi un aperçu sur l’écran extérieur pour que la personne photographiée contrôle son cadrage. Cette fonction explique un intérêt du double écran ; elle ne constitue pas un classement de qualité photo entre les deux modèles.

En France, les deux achats ne se présentent pas de la même façon

Au relevé du 28 novembre 2026, Apple France affiche l’iPhone Duo à partir de 2 339 €. Le choix a surtout un sens si vous souhaitez aussi remplacer votre smartphone principal et réunir vos usages dans un seul appareil. Si votre téléphone actuel vous convient, il faut comparer ce budget au coût d’une tablette supplémentaire.

Le Xiaomi 18 Fold est présenté sur la boutique chinoise de Xiaomi. Les sources officielles consultées n’établissent pas de commercialisation française pour ce modèle. Pour un exemplaire importé, faites confirmer par le vendeur la langue du système, les applications indispensables, les services Google, la compatibilité opérateur et les conditions de prise en charge.

Le service après-vente compte particulièrement pour un pliable. La politique de Xiaomi précise que ses services peuvent être limités au pays ou à la région de l’achat initial, sauf règle ou engagement contraire. Une offre d’importation n’est donc pas automatiquement équivalente à un achat sur la boutique française.

Lequel peut vous éviter d’emporter une tablette ?

L’iPhone Duo a surtout du sens si vous utilisez déjà un iPhone et souhaitez lire, regarder une vidéo et afficher deux applications côte à côte. Son achat est directement proposé en France, avec les services locaux d’Apple. L’espace de chaque moitié d’écran reste le point décisif pour travailler.

Le Xiaomi 18 Fold propose davantage de possibilités de partage de l’écran, d’après l’annonce de Xiaomi. Cet avantage intéresse les utilisateurs qui jonglent avec plusieurs applications, à condition de vérifier leurs usages et les conditions de l’exemplaire acheté.

Si votre tablette sert surtout à lire et à consulter des contenus en déplacement, un pliable peut vous permettre de la laisser à la maison. Pour de longues séances de saisie, de grands tableaux ou des documents côte à côte, essayez ces tâches précises avant de la remplacer : ouvrir davantage de fenêtres ne crée pas davantage de surface.