Split View et vidéo en portrait ne fonctionnent pas de la même façon sur l’iPhone Duo. Voici la différence et les gestes décrits pour chaque usage.

Sur l’iPhone Duo, travailler dans deux applications et regarder une vidéo pendant une autre activité ne reposent pas sur le même mécanisme. Le format de l’appareil et son orientation déterminent la disposition accessible. En paysage, Split View affiche deux applications côte à côte ; le passage en portrait revient normalement à une seule application. Voici les gestes et les limites de chaque usage.

Deux modes qui ne servent pas au même travail

Usage Organisation Limite à connaître Deux applications côte à côte Split View, Duo déplié en paysage. Partage égal de l’écran ; une seule source audio. Une vidéo pendant une autre activité Image dans l’image, avec possibilité de placement au-dessus en portrait. App vidéo compatible nécessaire ; la seconde app ne doit pas être une autre app vidéo. Deux pages du même navigateur Deux fenêtres Safari. Une fonction de fenêtrage, distincte de deux onglets dans une fenêtre.

Lancer Split View sans chercher une seconde application dans ses onglets

Le guide de MacRumors propose de déplier le téléphone en paysage, balayer depuis le bas et faire glisser une app vers un bord. On sélectionne ensuite la seconde. Une commande existe également après un appui prolongé sur une icône.

Toucher la séparation mémorise la paire. La faire glisser jusqu’au bord dissocie les applications ; ce geste ne règle pas leurs proportions.

Le bénéfice d’une paire mémorisée est pratique pour une association que l’on utilise régulièrement : par exemple consulter une information dans Safari tout en prenant des notes. On évite de reconstituer cette association à chaque session. Cela ne fusionne pas les données des deux applications : chacune conserve son contenu et son fonctionnement.

Deux fenêtres Safari ne sont pas deux applications différentes

Apple confirme officiellement que le Duo peut afficher deux fenêtres d’une même application, en citant Safari pour comparer des achats. Le constructeur documente aussi la sauvegarde de paires d’apps. Ces possibilités appartiennent à l’expérience multitâche du produit, et non à une nouveauté annoncée ce 25 novembre.

Le cas de Safari est particulièrement parlant. Deux onglets dans une seule fenêtre alternent à l’écran ; deux fenêtres visibles simultanément permettent de regarder deux fiches sans perdre en permanence l’une au profit de l’autre. Pour une comparaison de dimensions, de conditions de livraison ou d’options, cette organisation réduit les allers-retours. Elle reste à distinguer d’une comparaison automatique : c’est toujours l’utilisateur qui lit et rapproche les informations.

Garder une vidéo en portrait demande une autre manipulation

MacRumors décrit ce parcours : lancer une vidéo compatible, activer l’image dans l’image, revenir à l’accueil et ouvrir l’autre app. L’icône d’empilement de la fenêtre vidéo la place au-dessus.

Ce procédé conserve un lecteur vidéo avec une autre activité. Il ne crée pas une disposition verticale générale dans laquelle n’importe quelles applications pourraient prendre chacune la moitié de l’écran. Si l’on souhaite lire deux documents côte à côte, Split View en paysage correspond au besoin ; si l’on veut poursuivre une lecture vidéo tout en consultant une page, l’image dans l’image est le mécanisme adapté.

L’application doit aussi exploiter l’espace disponible

Le Duo associe un écran intérieur de 7,6 pouces à une dalle extérieure de 5,4 pouces. Dans son communiqué, Apple explique que les commandes et la navigation ont été adaptées, avec des éléments déplacés sur les côtés pour libérer de la hauteur. Le constructeur cite Netflix, Zoom et Slack parmi les applications tierces exploitant le format pliable ; Zoom peut notamment présenter le contenu partagé et les participants.

Ces adaptations à l’intérieur d’une app complètent le multitâche entre plusieurs apps. Une visioconférence qui affiche déjà deux types de contenu n’est pas nécessairement une session Split View. Identifier le mécanisme utilisé permet de comprendre pourquoi un changement d’orientation modifie l’affichage : il peut affecter le partage système, l’agencement propre à l’application ou seulement la fenêtre vidéo.