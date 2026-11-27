Screens sépare l’écran de l’iPhone Duo entre le bureau de votre Mac, un clavier et un pavé tactile. Voici ce que ce mode permet et ce qu’il exige.

L’iPhone Duo peut désormais prendre l’allure d’un ordinateur miniature pour piloter votre Mac. Avec Screens 5.10.6, le bureau distant occupe la partie haute de l’écran tandis qu’un clavier et un pavé tactile apparaissent en dessous. Edovia a annoncé ce mode portable le 25 novembre : il s’active lorsque le téléphone est replié à mi-course.

La nouveauté concerne la disposition des commandes. Les logiciels continuent de tourner sur le Mac auquel vous êtes connecté ; l’iPhone affiche leur interface et lui transmet vos gestes. Il faut donc que l’ordinateur soit joignable. Fermer l’écran du téléphone sur une session ne transforme pas les applications du Mac en applications iOS utilisables hors connexion.

Un écran pour le bureau, l’autre pour les commandes

La séparation permet de garder la fenêtre distante au-dessus des doigts. Le pavé tactile reprend les gestes de Screens. Le clavier suit la langue sélectionnée dans le système, et un glissement vers le bas sur une touche donne accès à ses caractères secondaires. La même mise à jour ajoute des options de dictée : le texte peut être envoyé par saisie directe ou par collage, notamment pour conserver les sauts de paragraphe.

Ce format vise les interventions courtes sur un ordinateur : accéder à une fenêtre, saisir du texte ou manipuler un document. La présentation ne suffit toutefois pas à promettre le confort d’un clavier physique, ni une réactivité identique sur toutes les connexions. Edovia propose un essai de sept jours, puis des formules mensuelle, annuelle ou avec achat à vie ; les montants français doivent être vérifiés dans l’application avant de choisir.

Le mode Haute performance dépend aussi de votre Mac

Pour adapter le bureau à la moitié supérieure du téléphone, Edovia recommande son partage d’écran Haute performance. Sa documentation de compatibilité exige un Mac distant équipé d’une puce Apple, à partir du M1, avec macOS 14 Sonoma ou ultérieur et le partage d’écran ou la gestion à distance activés. Lorsque le Mac ne remplit pas ces conditions, Screens utilise le partage standard.

Sur les machines compatibles, le mode peut redimensionner le bureau, transmettre le son et diffuser l’image avec le codec HEVC. Une connexion lente ou instable peut toujours provoquer des retards. Les options de qualité permettent de désactiver la vidéo fluide tout en conservant le redimensionnement : un réglage utile si l’affichage saccade, plutôt que d’attribuer immédiatement le problème au téléphone.

Préparer l’accès avant de quitter la maison

Sur le réseau local, Screens repère les Mac dont le partage d’écran est activé. Pour les retrouver depuis une autre connexion, l’éditeur propose notamment Screens Connect, intégré à Screens sur Mac depuis la version 5.8.8. Il faut activer la disponibilité à distance et les services macOS demandés. La configuration du réseau peut également conditionner l’accès.

L’éditeur conseille de vérifier la connexion avant de partir, en passant l’iPhone sur le réseau mobile plutôt que sur le Wi-Fi du domicile. Un MacBook doit aussi rester accessible : l’option qui le maintient éveillé est recommandée lorsqu’il est branché, car elle augmente la consommation sur batterie. Ce test évite de découvrir à distance qu’un ordinateur endormi, une session non ouverte après redémarrage ou un réglage réseau empêche toute connexion.