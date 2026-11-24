Selon Instant Digital, les rendements de production et la maîtrise de la pliure laisseraient Samsung Display sans rival immédiat pour l’écran de l’iPhone Duo.

Image : illustration.

L’écran pliable de l’iPhone Duo pourrait rester une affaire de Samsung Display pendant plusieurs années. L’informateur Instant Digital estime que l’avance du fabricant coréen en production rend difficile l’arrivée d’un concurrent à court terme. Il s’agit d’une prévision sur les fournisseurs d’Apple, et non de l’annonce d’un nouvel accord d’exclusivité.

Le renseignement remonte à une publication Weibo du 22 novembre, reprise le lendemain par AppleInsider, puis le 24 novembre par SamMobile. Leurs comptes rendus attribuent bien cette analyse à Instant Digital : Apple et les fabricants d’écrans n’y confirment pas de calendrier commun.

Le défi est de produire suffisamment de bons écrans

Selon l’informateur, Samsung Display dispose d’un avantage dans trois domaines : le rendement de fabrication, la fiabilité et la maîtrise de la pliure. Le rendement désigne ici la proportion de dalles fabriquées qui répondent aux exigences du client. Un fournisseur doit livrer des écrans conformes en volume ; montrer un prototype convaincant ne suffit donc pas à obtenir une place dans une gamme produite à grande échelle.

Instant Digital évoque une position qui pourrait durer au moins cinq ans. Cette durée décrit son estimation de l’avance industrielle de Samsung Display. Elle ne doit pas être lue comme une exclusivité de cinq ans déjà signée par Apple.

LG Display et BOE ne seraient pas encore prêts

Les deux concurrents cités sont LG Display et BOE. Le premier aurait participé aux premières étapes de développement, sans disposer aujourd’hui de la production nécessaire pour fournir Apple sur ce créneau. BOE fabrique déjà des écrans pliables pour d’autres marques, mais ne satisferait pas encore les exigences retenues pour l’iPhone Duo, selon les informations rapportées.

Une implication dans les recherches ou la capacité de fabriquer un écran pliant ne prouvent donc pas, à elles seules, qu’un constructeur a été sélectionné pour cet iPhone. Inversement, l’avance actuelle attribuée à Samsung n’interdit pas qu’Apple diversifie plus tard ses fournisseurs.

Le fournisseur ne dit pas tout de la résistance du téléphone

Pour l’acheteur, cette information éclaire surtout la chaîne de fabrication. Elle ne permet de déduire ni une hausse de prix, ni un délai de livraison, ni un taux de panne. La dalle est un composant : la résistance du téléphone complet dépend aussi de son intégration et de sa charnière.

La rivalité commerciale ajoute d’ailleurs un paradoxe : Samsung a récemment utilisé les problèmes d’écran signalés sur l’iPhone Duo dans sa publicité. Cette campagne et le rôle attribué à Samsung Display concernent deux activités différentes. Aucune des deux ne constitue un test comparatif de durabilité.