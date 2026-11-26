L’iPhone Duo peut déclencher une photo lorsque vous prenez la pose ou restez immobile, sans que quelqu’un demeure derrière le téléphone. La fonction s’appelle Capture intelligente dans l’interface française, ou Smart Take en anglais. On pose le pliable sur une surface stable, on lance la session dans Caméra, puis on rejoint le groupe. Apple prévoit jusqu’à 20 photos en quelques minutes, sans imposer une course contre le minuteur.

Choisissez d’abord la caméra et le cadrage

La charnière permet à l’iPhone Duo de tenir posé, mais la stabilité reste le point de départ : choisissez une table ou un trépied, puis vérifiez l’orientation avant de vous éloigner. La fonction déclenche à votre place ; elle ne choisit pas où mettre l’appareil pour que chacun entre dans l’image.

Pour utiliser les caméras arrière, ouvrez Caméra avec l’iPhone Duo ouvert et sélectionnez la caméra arrière si nécessaire. Tournez ensuite l’appareil pour orienter les objectifs vers le groupe. Le guide Apple consacré aux selfies indique de faire glisser le curseur « Afficher la caméra » sur l’écran externe : vous pouvez ainsi contrôler la scène depuis le côté des personnes photographiées.

Ce choix est différent de celui de la caméra Center Stage avant, utilisée lorsque le Duo est fermé. Les deux caméras Fusion arrière ont chacune 48 MP ; la caméra avant externe est une Center Stage 12 MP. Le but du guide est de profiter des caméras arrière en gardant les mains libres, pas de confondre ces capteurs avec la caméra FaceTime sous l’écran interne.

Lancez Capture intelligente, puis rejoignez les autres

La procédure française de Capture intelligente repose sur la détection d’un appareil stable. Voici les gestes à effectuer une fois le cadrage préparé :

Posez l’iPhone Duo et vérifiez que le bouton Capture intelligente apparaît dans Caméra. S’il manque, ouvrez Commandes de la caméra, puis sélectionnez Capture intelligente. Touchez le bouton de la fonction pour lancer la session. Entrez dans le cadre, prenez la pose ou restez immobile. Un clignotement du flash indique qu’une photo a été prise. Pour arrêter la série avant son terme, touchez de nouveau le bouton Capture intelligente. Vous pouvez le relancer pour prendre d’autres photos.

Ce fonctionnement se prête, par exemple, à une photo de famille où la personne qui installe le téléphone veut aussi apparaître. La marque ne donne pas, dans cette procédure, un délai précis entre chaque déclenchement ni la garantie que tous les regards seront dirigés vers l’objectif à chaque image.

Duo Preview et le minuteur ne font pas la même chose

Sur la page française de l’iPhone Duo, Apple distingue Capture intelligente de Duo Preview. Cette seconde fonction affiche un aperçu en direct sur l’écran externe pour que les sujets vérifient leur pose et leur place dans le cadre. Capture intelligente gère le moment du déclenchement. Voir l’aperçu ne signifie donc pas, à lui seul, qu’une série automatique est en cours.

Le minuteur reste, lui, un compte à rebours. Capture intelligente attend une pose ou un moment d’immobilité. Il vaut donc mieux annoncer au groupe comment le téléphone travaille : se placer, regarder les objectifs, puis rester en position pour le déclenchement, plutôt que changer constamment de place en attendant un décompte.

La fonction est activée par défaut lorsque le Duo est posé sur une surface. Pour ne plus voir son bouton apparaître, ouvrez les commandes de Caméra et désactivez Capture intelligente. Ce réglage évite de chercher le déclenchement manuel derrière une fonction que vous ne souhaitez pas utiliser pour la prise suivante.