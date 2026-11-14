iPhone Duo, Galaxy Z Fold8, Pixel 11 Pro Fold : lequel remplace le mieux une tablette ?

Le Pixel 11 Pro Fold offre le plus grand écran intérieur des trois, à 8 pouces. Le Galaxy Z Fold8 est le plus léger, à 201 g. L’iPhone Duo ajoute la prise en charge de l’Apple Pencil USB-C. Le meilleur remplaçant d’une tablette dépend donc surtout de ce que vous ouvrez chaque jour : des PDF, deux applications côte à côte ou un carnet pour annoter à la main.

Trois formats, avec jusqu’à 53 g d’écart

Le tableau reprend les fiches françaises de l’iPhone Duo, du Galaxy Z Fold8 standard et du Pixel 11 Pro Fold. Les dimensions sont indiquées en hauteur, largeur puis épaisseur.

iPhone Duo Galaxy Z Fold8 Pixel 11 Pro Fold Écran intérieur 7,6 pouces, 2 670 × 1 878 7,6 pouces, 2 448 × 1 848 8 pouces, 2 152 × 2 076 Écran extérieur 5,4 pouces, 2 034 × 1 398 5,5 pouces, 1 972 × 1 248 6,5 pouces, 2 342 × 1 080 Rafraîchissement Jusqu’à 120 Hz Jusqu’à 120 Hz Jusqu’à 120 Hz Plié 117,8 × 84,1 × 11,3 mm 123,9 × 81,9 × 9,7 mm 155,2 × 76 × 10,1 mm Poids 254 g 201 g 239 g Multitâche Deux apps côte à côte Fonction Multi-fenêtres Deux apps en écran partagé Stylet actif Apple Pencil USB-C, vendu séparément S Pen non pris en charge Aucun stylet actif indiqué par Google Stockage 256 Go à 2 To 256 Go et 512 Go 256 Go à 1 To

PDF et notes : le format compte autant que la diagonale

Le Pixel est le plus proche d’un carré une fois ouvert. C’est un bon choix pour afficher deux applications sans partir d’un écran très étroit, ou pour parcourir un document avec davantage de surface. L’iPhone Duo et le Galaxy offrent des proportions plus rectangulaires. Un PDF A4 à deux colonnes peut quand même demander de zoomer sur les trois. En boutique, ouvrez un document de travail et vérifiez si vous pouvez lire une colonne en entier avec une taille de texte confortable.

Pour signer, annoter des plans ou prendre des notes à la main, l’iPhone Duo est le seul des trois dont le fabricant documente ici la compatibilité avec un stylet actif. Si vous en avez déjà un, vérifiez bien sa référence : Apple cite le modèle USB-C. Pensez aussi au transport du stylet avec le téléphone, surtout si vous annotez en déplacement.

Lequel choisir pour travailler entre deux rendez-vous ?

Le Galaxy Z Fold8 est le choix le plus léger pour passer d’une messagerie à un document en déplacement. Ses 201 g représentent 38 g de moins que le Pixel et 53 g de moins que le Duo. Le Pixel 11 Pro Fold convient mieux si vous utilisez souvent le téléphone fermé pour écrire et ouvert pour lire. Son écran extérieur de 6,5 pouces est plus grand que ceux des deux autres. L’iPhone Duo a le plus de sens si vous voulez garder vos apps iPhone, annoter au stylet et utiliser deux apps compatibles côte à côte.

Avant de payer, essayez votre vraie combinaison d’applications : ouvrez un PDF, affichez votre messagerie à côté, puis faites apparaître le clavier. C’est souvent là que se voit la différence entre un pliable qui remplace une petite tablette pour quelques tâches et un appareil sur lequel vous pouvez travailler longtemps. Comparez ensuite les prix français à capacité identique et incluez le stylet si vous en avez besoin.