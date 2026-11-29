La disponibilité des pièces change la prise en charge rapportée par MacRumors. Un écran fissuré peut conduire à une réparation, sans échange automatique de l’iPhone complet.

Un iPhone Duo dont l’écran intérieur se fissure ne sera plus nécessairement remplacé en entier. Apple demanderait désormais à ses techniciens de tenter une réparation avant de proposer un échange complet, selon MacRumors. La raison : les Apple Store et les réparateurs agréés peuvent maintenant commander les pièces du modèle.

Pour le propriétaire concerné, le changement porte sur la forme de la prise en charge. Recevoir une autre unité et récupérer son téléphone après une intervention ne sont pas la même chose, même si l’objectif reste de retrouver un appareil fonctionnel.

Les pièces disponibles permettent une réparation plus ciblée

Dans son article du 28 novembre, MacRumors rapporte ce changement à partir de retours de clients sur ses forums et sur Reddit. Le média indique que les interventions peuvent concerner l’écran intérieur, l’ensemble intérieur avec la charnière et les deux batteries. Il ne s’agit donc pas forcément de remplacer uniquement la surface visible de l’écran.

Apple documente séparément l’écran intérieur et son ensemble de réparation dans ses manuels. La décision concernant un appareil reste liée au diagnostic : la liste des pièces évoquées par des clients ne constitue pas un devis universel pour toutes les fissures.

Apple avait d’abord parlé d’un remplacement

Le 26 octobre, dans une déclaration adressée à MacRumors, Apple avait reconnu un problème d’écran intérieur touchant un petit nombre d’iPhone Duo. La marque invitait alors les propriétaires concernés à contacter AppleCare pour obtenir un remplacement.

La possibilité de réparer ne permet pas de conclure que tous les écrans fissurés relèvent du même problème, ni qu’une intervention sera facturée. Il faut distinguer un défaut reconnu après examen d’un dommage accidentel. Avant d’accepter une proposition, demandez quel diagnostic et quelle couverture s’appliquent à votre appareil.

Le remplacement express répond à une autre situation

Pour les appareils couverts par AppleCare, Apple propose en France un service de remplacement express. Il permet de recevoir un appareil avant de renvoyer l’ancien, afin d’éviter d’attendre la fin d’une réparation. Sa disponibilité dépend notamment des pièces et du lieu.

Apple procède à une autorisation temporaire sur la carte bancaire. L’appareil d’origine doit ensuite être retourné sous dix jours ouvrés. Une franchise peut s’appliquer en cas de dommage accidentel ; il faut vérifier le montant correspondant au contrat et au diagnostic. Les frais américains évoqués dans des témoignages ne sont pas un tarif français.

Si l’écran intérieur de votre Duo présente un problème, contactez l’assistance et décrivez les circonstances de son apparition. Demandez ensuite si la solution proposée est une réparation ou un échange, le délai estimé et les éventuels frais. C’est cette proposition adaptée à votre appareil qui compte, plutôt que de supposer qu’un écran fissuré donnera automatiquement droit à un téléphone différent.