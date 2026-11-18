Des propriétaires signalent une peinture qui s’écaille sur l’iPhone Duo. Les témoignages, leurs limites et les éléments à réunir si votre appareil est concerné.

Un propriétaire d’iPhone Duo a publié des photos montrant des éclats de peinture sur son téléphone, et d’autres participants disent rencontrer une usure comparable. Ces témoignages relancent la question de la tenue du revêtement du pliable d’Apple. Ils ne permettent cependant ni de mesurer la fréquence du problème, ni d’identifier sa cause. Aucune réponse publique d’Apple n’apparaît dans les éléments consultés.

Pour celui qui possède déjà le téléphone, l’intérêt n’est donc pas de conclure à un défaut touchant toute la gamme. Il est de reconnaître ce qui est effectivement montré, de préserver les éléments utiles si son propre appareil est concerné et de savoir quelles conclusions éviter.

Le point de départ : des photos d’un iPhone Duo utilisé sans coque

Dans la discussion consacrée à la peinture de son iPhone Duo, le membre DMG35 présente un modèle doté de 2 To de stockage qu’il utilise sans coque. Il affirme ne pas l’avoir fait tomber et le transporter dans une poche vide, sans autre objet. Les clichés accompagnent son récit d’une dégradation du revêtement. Ils documentent l’état de cet exemplaire, mais ne permettent pas de vérifier indépendamment tout son historique d’utilisation.

Le propriétaire précise apprécier son téléphone et ne pas souhaiter le renvoyer. Au moment des échanges consultés, il n’avait pas encore obtenu de réponse de prise en charge du service après-vente. Il ne faut donc pas présenter son témoignage comme un refus de réparation d’Apple, ni comme la preuve qu’un échange a été accordé.

D’autres réponses font état de marques ou d’une usure similaire. Ce sont des signalements supplémentaires, mais pas un échantillon représentatif de tous les acheteurs. On ne connaît ni le nombre total de propriétaires qui rencontrent ce problème, ni la proportion d’appareils indemnes. Compter les commentaires d’un fil ne fournit donc pas un taux de panne.

Peinture, rayure et écran pliable : ne pas mélanger les problèmes

Le sujet porte ici sur l’aspect du revêtement extérieur. Il ne démontre pas que l’écran intérieur, la charnière ou les fonctions du téléphone sont endommagés. Un défaut esthétique peut être très gênant pour son propriétaire sans impliquer que le téléphone ne fonctionne plus.

La distinction aide aussi à décrire un problème au service après-vente. Une rayure localisée après un choc, une trace de frottement et un revêtement qui se détache ne racontent pas la même chose. Les photographies doivent montrer précisément la zone concernée plutôt que transformer chaque marque en preuve d’un phénomène identique.

Il faut également séparer ce dossier des discussions sur la couche de protection de l’écran pliable. Les matériaux, les sollicitations et les possibilités d’intervention ne sont pas les mêmes. Une information sur la réparation de l’écran ne donne pas automatiquement la solution à une dégradation de peinture sur le châssis.

La sueur et l’absence de coque restent des hypothèses

Dans les échanges, certains internautes proposent des explications, notamment les contacts répétés avec la peau ou l’usage sans protection. Ces pistes ne constituent pas une analyse matérielle. Aucun examen technique présenté dans le dossier ne permet d’attribuer les éclats à la sueur, à un produit précis ou à un défaut de fabrication.

De même, utiliser le téléphone sans coque ne prouve pas à lui seul une mauvaise utilisation. Une coque peut réduire certains contacts et frottements, mais elle ne permet ni d’expliquer rétrospectivement toutes les marques, ni de promettre qu’aucune usure n’apparaîtra. Il faut éviter de transformer un conseil de protection en diagnostic.

Si votre iPhone Duo est concerné, documentez avant d’intervenir

Prenez plusieurs photos nettes. Montrez la zone en gros plan, puis l’appareil dans son ensemble, avec un éclairage qui permette de distinguer les marques. Conservez la chronologie. Notez quand les premières traces sont apparues, si elles évoluent et quelles protections vous utilisez. Restez descriptif : une observation est plus utile qu’une cause supposée. Gardez la preuve d’achat. Elle permet d’identifier le vendeur, la date et l’appareil concerné lors d’une demande de prise en charge. Demandez un examen avant une retouche. Ne grattez pas les zones abîmées et n’appliquez pas de produit destiné à masquer la marque avant d’avoir recueilli l’avis du service après-vente.

Ces démarches ne garantissent pas un remplacement ou une réparation gratuite. La réponse dépendra de l’examen de l’appareil et des conditions applicables au dossier. À ce stade, aucun programme spécifique de prise en charge de cette peinture n’est annoncé dans les éléments réunis.

Pour un futur acheteur, ces retours constituent un point de vigilance sur le vieillissement extérieur du Duo, pas un verdict sur la fiabilité de toute la gamme. Ce qui manque encore pour conclure serait une expertise des exemplaires concernés, une explication du fabricant et des données permettant de distinguer quelques cas d’un problème plus étendu.