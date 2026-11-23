iPhone Duo : Apple a testé deux widgets de plus sur le côté de l’écran verrouillé

L’iPhone Duo pourrait afficher deux widgets de plus sans être déverrouillé. Le chercheur pdfu a publié le 22 novembre une disposition testée par Apple : deux emplacements circulaires placés sur le bord droit de l’écran verrouillé. La fonction reste désactivée dans le code d’iOS. L’idée serait d’afficher davantage de renseignements tout en conservant la rangée de widgets existante.

Une colonne qui s’ajouterait aux widgets habituels

Dans sa publication d’origine, pdfu précise que les deux emplacements latéraux ne sont pas incompatibles avec la rangée actuelle. C’est le détail qui distingue cette piste d’une simple réorganisation : elle permettrait de garder les informations déjà choisies et d’en placer d’autres sur le côté.

Le chercheur a partagé la découverte sur X. Il décrit le nombre et l’emplacement des widgets, sans fournir de liste des applications qui pourraient les utiliser. Il s’agit d’un travail sur le logiciel, pas d’une présentation officielle d’Apple.

Batterie et calendrier donnent une idée de l’intérêt

Les widgets servent à consulter une donnée sans ouvrir toute une application. Dans son assistance française consacrée aux widgets, Apple cite le niveau de batterie, les événements du calendrier, la température et la qualité de l’air parmi les informations accessibles sur l’écran verrouillé.

Pour une personne qui consulte souvent sa batterie et son prochain rendez-vous, deux emplacements supplémentaires pourraient offrir davantage de repères visibles ensemble. C’est un exemple d’usage de l’agencement décrit, pas une confirmation des widgets autorisés dans une éventuelle version finale.

La forme circulaire se prête à une information courte : un niveau, une date ou un indicateur. Elle ne remplace pas une vue détaillée du calendrier. L’intérêt de la colonne serait donc l’accès rapide à quelques données supplémentaires, en utilisant autrement les proportions de l’iPhone Duo.

La distinction compte aussi pour comprendre la découverte : pdfu ne décrit pas une nouvelle application ou un nouveau service. C’est l’organisation d’informations déjà familières aux utilisateurs d’iPhone qui serait différente.

Le code est présent, mais rien ne garantit son activation

Le mécanisme repéré porte le nom SpringBoard/Ionic. Selon pdfu, il est désactivé et a été observé dès iOS 27.1, sans changement de code depuis. Le 22 novembre correspond à la publication de la découverte, pas nécessairement au début du travail d’Apple.

Ces éléments ne disent pas si l’entreprise conserve la présentation pour plus tard ou l’a laissée de côté. Aucun calendrier d’activation n’est annoncé. Pour les propriétaires du Duo, la colonne reste donc une piste d’interface mise au jour dans le système ; aucune mise à jour publique n’est confirmée pour l’obtenir.