L’iPhone 20 Pro pourrait renouer avec le titane et adopter des contours plus arrondis, tandis que l’iPhone Duo 2 conserverait ses deux formats d’écran et Touch ID. Ces indications, rapportées le 18 novembre par 9to5Mac à partir de publications sur Weibo, concernent les modèles attendus à l’automne 2027. Elles décrivent des pistes de développement, sans annoncer une fiche technique définitive.

Le titane apparaît sur des prototypes du Pro

Fixed Focus Digital évoque un châssis en titane sur des prototypes précoces. Digital Chat Station parle, lui, de modèles Pro plus grands et d’un affichage courbé sur les quatre côtés, donnant une impression de bordures effacées. Aucune diagonale précise n’accompagne cette indication de taille.

Pour comprendre ce projet, il faut revenir à la précédente description relayée le 16 novembre : Fixed Focus Digital présentait un verre inspiré de celui de l’iPhone Air, avec une courbure plus prononcée. L’objectif visuel serait de faire se prolonger la surface vers les contours. Le rendu joint à cette précédente fuite, probablement généré par IA selon 9to5Mac, illustrait une intention : il ne constitue pas une photographie du téléphone.

Un aspect sans bordures ne signifie pas leur disparition

Une autre fuite, attribuée à Ice Universe dans un article consacré aux quatre prototypes anniversaire, décrit deux variantes au dos plat et deux autres au dos courbé sur quatre côtés. La courbure aurait été réduite au fil des essais. Ce récit suggère donc des arbitrages encore ouverts, plutôt qu’un dessin déjà verrouillé.

La même publication évoque des contours d’environ 1 mm, dont la courbure atténuerait la visibilité de face. « Sans bordures » décrit ici un effet recherché. Cela ne permet pas de promettre une façade intégralement occupée par des pixels, ni de déduire la solidité, la prise en main ou les dimensions finales.

L’iPhone Duo 2 privilégierait la continuité

Voici les caractéristiques attribuées à Digital Chat Station pour le pliable, avec leur portée réelle :

Élément Indication rapportée Écran intérieur 7,6 pouces, format conservé Écran extérieur 5,4 pouces, format conservé Identification Touch ID maintenu dans le bouton latéral Face ID Ajout jugé incertain, sans information interne avancée

Ces indications diffèrent des précédents prototypes évoqués avec Face ID sous l’écran extérieur. Des essais peuvent coexister sans révéler la version commercialisée.

Cette dernière distinction compte : le doute exprimé sur Face ID ne prouve pas son abandon. L’auteur du commentaire estime que son intégration demanderait des changements internes importants ; il ne présente pas cette appréciation comme une révélation issue du développement.

Pour qui hésite à attendre cette génération, les éléments disponibles éclairent surtout deux questions : une évolution visuelle potentiellement marquée pour le Pro, et un format apparemment stable pour le Duo 2. Ils ne permettent pas encore d’évaluer un gain d’autonomie, de photographie ou de confort à l’usage. Des diagonales identiques ne suffisent pas davantage à conclure que toutes les autres caractéristiques du pliable resteraient inchangées.