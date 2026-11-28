Le menu Batterie distingue une journée plus chargée, une application active et certaines tâches du système. Voici les informations à lire avant de tout désactiver.

iPhone : après une mise à jour d’iOS, ce menu montre ce qui consomme la batterie

Votre iPhone réclame son chargeur plus tôt que d’habitude ? Commencez par Réglages, puis Batterie. Ce menu permet de comparer votre consommation habituelle avec celle du jour et de regarder ce que les applications ont réellement fait. C’est plus utile que de modifier une dizaine d’options au hasard.

Comparez la journée avant d’accuser une application

Avec iOS 26 ou une version ultérieure, le graphique Utilisation quotidienne compare la journée aux sept précédentes. Dans Activité des apps et du système, touchez une application pour examiner son activité. L’option Voir toute l’utilisation de la batterie permet aussi de sélectionner une journée précise.

Comme l’explique le guide de diagnostic d’Apple, des indications peuvent apparaître au-dessus du graphique : Mise à jour d’iOS en cours ou Configuration de l’appareil en cours. Elles renseignent sur des tâches temporaires. Leur présence apporte une explication possible ; leur absence ne suffit pas à identifier une panne.

La bonne question reste : qu’avez-vous fait de différent ? Une journée passée à filmer, naviguer ou utiliser le GPS ne se compare pas directement à une journée où le téléphone est resté dans une poche. Une application en tête du classement mérite d’être examinée, mais sa position ne prouve pas à elle seule qu’elle fonctionne mal.

Les mentions qui changent le diagnostic

Activité en arrière-plan peut correspondre à de la musique ou à un suivi de position. Signal faible et Aucune couverture réseau orientent plutôt vers les conditions de connexion. Les Notifications peuvent, elles, réveiller l’appareil. Cherchez le comportement associé avant de couper un accès dont vous avez besoin.

Par exemple, supprimer les notifications d’une application peu utile peut se discuter. Interrompre le suivi d’un trajet que vous utilisez serait un mauvais compromis. Pour les effets qui suivent une installation d’iOS, notre explication des tâches réalisées après une mise à jour complète cette lecture.

Un réglage automatique existe, sur les modèles compatibles

L’alimentation adaptative peut ajuster certaines performances, réduire légèrement la luminosité et limiter des activités en arrière-plan. Sur un iPhone compatible, son interrupteur se trouve dans Réglages > Batterie > Mode d’alimentation. Elle nécessite au moins sept jours pour apprendre vos habitudes ; l’activer ne promet donc pas un effet immédiat.

Apple la réserve notamment aux iPhone 15 Pro et Pro Max, ainsi qu’aux gammes 16 et suivantes compatibles. Elle est désactivée par défaut sur les modèles 15 Pro et 16, contrairement aux modèles plus récents cités dans son guide. Si le menu manque, vérifiez votre modèle plutôt que de chercher un interrupteur caché.

Après un changement, comparez des journées aux usages proches. Vous saurez ainsi si votre réglage répond au problème observé, au lieu de confondre une baisse de consommation avec une journée simplement plus calme.