Mises à jour manuelles, automatisation et téléchargements bloqués : les vérifications utiles sur iPhone, avec les chemins indiqués par Apple.

iPhone : vos apps ne se mettent plus à jour ? Les réglages à vérifier dans l’App Store

Une application continue de planter alors qu’une correction vient de sortir ? Avant de la supprimer, vérifiez si votre iPhone possède sa dernière version. Les mises à jour des apps téléchargées sur l’App Store sont automatiques par défaut, mais vous pouvez lancer vous-même une recherche et installer un correctif précis.

Vérifier une app sans attendre

Ouvrez l’App Store, touchez votre photo ou le bouton de votre compte en haut de l’écran, puis « Mises à jour d’apps ». Choisissez « Mettre à jour » à côté de l’application concernée, ou « Tout mettre à jour » pour traiter la liste. Ce parcours figure dans la procédure officielle d’Apple.

L’installation manuelle permet de récupérer une version disponible sans attendre le prochain passage automatique. Elle ne fait toutefois pas apparaître un correctif que le développeur n’a pas encore publié pour votre appareil.

Le réglage automatique est distinct de celui d’iOS

Pour vérifier l’automatisation, ouvrez Réglages, puis Apps et App Store. L’interrupteur « Mises à jour d’apps » doit être activé si vous souhaitez laisser l’iPhone gérer ces installations. Le guide de l’iPhone distingue les applications de l’App Store des apps installées par défaut : ces dernières évoluent avec les mises à jour d’iOS.

Après une installation, l’app apparaît dans la rubrique des mises à jour récentes. Ce repère permet de voir si le téléchargement a effectivement abouti avant de relancer l’application et de vérifier son fonctionnement.

Si le téléchargement reste bloqué

Sur l’écran d’accueil, un appui prolongé sur l’icône de l’app permet, lorsque l’option est proposée, de choisir « Donner la priorité au téléchargement ». Apple recommande également de redémarrer l’appareil puis de réessayer dans sa fiche consacrée aux téléchargements et mises à jour impossibles.

Regardez aussi le message exact affiché par l’App Store. Un problème de facturation précédent ou une demande de vérification peut bloquer une opération ; Apple précise qu’un mode de paiement valide peut être nécessaire même pour une app gratuite. Notez ce message avant de réessayer : il peut orienter vers le compte Apple plutôt que vers une panne de l’application.

Si le blocage persiste, conservez le libellé de l’erreur pour l’assistance Apple. Supprimer une app dès le premier échec peut aussi supprimer ses données locales : mieux vaut d’abord terminer ces vérifications et s’assurer de leur sauvegarde.