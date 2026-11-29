Une application peut connaître votre ville sans avoir besoin de votre adresse précise. Voici comment choisir les autorisations de localisation sur iPhone et Android, application par application.

iPhone et Android : quelles applis ont vraiment besoin de votre position exacte ?

Consulter la météo de sa ville ne demande pas la même précision que suivre un itinéraire à pied. Pourtant, plusieurs applications peuvent disposer d’un accès détaillé à votre localisation. Sur iPhone comme sur Android, vous pouvez limiter cet accès sans couper la localisation de tout le téléphone : il faut choisir à la fois quand l’application vous situe et avec quelle précision.

Deux autorisations à examiner séparément

La première question porte sur le moment de l’accès. Une application de navigation a une raison claire d’utiliser votre position pendant un trajet. Une autre peut n’en avoir besoin que lorsque vous l’ouvrez. L’autorisation permanente mérite donc d’être examinée en fonction du service attendu, plutôt que laissée par défaut.

La seconde question est la précision. Pour afficher des informations sur votre secteur, une localisation approximative peut suffire. Pour vous guider jusqu’à une entrée de rue ou suivre un déplacement sur une carte, une position exacte peut être nécessaire. Réduire la précision reste une possibilité à essayer ; si une fonction ne marche plus correctement, son autorisation peut être rétablie.

Sur iPhone, vérifiez chaque application dans Réglages

Le chemin indiqué par l’assistance Apple est Réglages → Confidentialité et sécurité → Service de localisation. Faites défiler la liste et touchez une application.

Choisissez le moment où elle peut accéder à votre localisation. Jamais refuse l’accès ; Lorsque l’app est active le limite à son utilisation visible. Toujours, lorsqu’il est proposé, autorise aussi l’accès en arrière-plan. Pour être sollicité de nouveau au prochain besoin, utilisez Demander la prochaine fois ou lors de mon partage. Désactivez Position exacte si une localisation approximative répond à l’usage de cette application.

Toutes les applications n’affichent pas les mêmes choix. Apple précise également qu’un message explique, sur cet écran, l’usage que l’application souhaite faire de votre position. Lisez-le avant de décider : il aide à comprendre ce qui cessera éventuellement de fonctionner.

Sur Android, partez de la liste des accès à la position

Sur un Pixel, Google documente le chemin Paramètres → Localisation → Accès des applis à la position. Les noms et l’emplacement peuvent varier sur un Galaxy, un Xiaomi ou un autre téléphone.

La liste distingue les accès permanents, ceux autorisés pendant l’utilisation, les demandes ponctuelles et les refus. Touchez l’application concernée pour modifier son droit. L’option Utiliser la position exacte permet ensuite de gérer la précision lorsque l’accès est autorisé.

Autre accès prévu par Android : un appui prolongé sur l’icône de l’application, puis Infos sur l’appli → Autorisations → Position. Choisissez notamment Autoriser seulement lorsque l’appli est utilisée, Demander à chaque fois si ce choix est proposé, ou Ne pas autoriser. Depuis Android 12, l’autorisation de position exacte peut être gérée séparément pour chaque application.

Regardez aussi quelles applications s’en sont servies

Une autorisation indique ce qui est permis ; l’historique montre ce qui a été utilisé. Le tableau de bord Confidentialité d’Android permet de consulter les accès aux autorisations, dont la localisation. Ouvrez Paramètres → Sécurité et confidentialité, ou Confidentialité selon le téléphone, puis recherchez Tableau de bord Confidentialité et sélectionnez l’autorisation à examiner.

Google documente un historique sur les dernières 24 heures sous Android 12 et sur les sept derniers jours sous Android 13. La présentation dépend de la version et du fabricant. Cette vue est utile pour repérer une application à revoir ; un accès en arrière-plan peut aussi correspondre à une fonction que vous avez activée.

Enfin, restreindre ces permissions ne rend pas votre téléphone invisible. Le guide de sécurité d’Apple rappelle que des sites et applications peuvent employer d’autres moyens pour estimer une position. Les informations de localisation peuvent également être utilisées pour les appels d’urgence. L’objectif de ces réglages est plus concret : donner à chaque application l’accès dont son service a besoin, et pouvoir le retirer ensuite.