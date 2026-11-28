Un ultra grand-angle élargirait le cadre pour les groupes et les bâtiments. Il remplirait un rôle différent du 2x déjà proposé par l’iPhone Air.

Faire entrer toute la famille dans une photo quand on ne peut plus reculer : voilà ce qu’un ultra grand-angle pourrait apporter à l’iPhone Air 2. Les fuites évoquent un deuxième appareil arrière, absent du modèle actuel. Cet ajout élargirait surtout les possibilités de cadrage ; il ne signifierait pas automatiquement un meilleur zoom sur un sujet éloigné.

Les maquettes photographiées par Sonny Dickson le 20 novembre présentent deux ouvertures placées côte à côte. Une maquette reste une réplique sans électronique fonctionnelle. Elle suggère une disposition, sans permettre de tester les caméras. L’hypothèse d’un ultra grand-angle vient notamment des prévisions de l’analyste Jeff Pu ; Apple n’a pas annoncé l’Air 2.

Le 2x actuel resserre l’image ; un ultra grand-angle ferait l’inverse

Sur l’Air commercialisé, la documentation technique d’Apple indique un appareil principal de 48 mégapixels, équivalent à 26 mm. La vue 2x, équivalente à 52 mm, est obtenue avec le même système et produit une image de 12 mégapixels. Deux cadrages ne signifient donc pas deux objectifs arrière.

En utilisant une partie centrale de l’image, on fait occuper davantage de place au sujet dans la photo. On ne récupère pas ce qui se trouvait hors du cadre initial. Un ultra grand-angle apporte un champ plus large dès la prise de vue : davantage de personnes, de façade ou de paysage peuvent entrer dans l’image depuis le même emplacement.

La situation Ce que l’on cherche Le cadrage utile Un groupe dans une petite pièce Inclure les personnes aux deux extrémités Un champ plus large ; intérêt possible d’un ultra grand-angle Un bâtiment vu depuis un trottoir étroit Montrer davantage de façade sans pouvoir reculer Un champ plus large Un visage photographié de plus loin Resserrer le cadre autour de la personne Une vue plus serrée, comme le 2x actuel Un artiste éloigné sur scène Grossir un sujet lointain Un téléobjectif adapté ; l’ultra grand-angle ne répond pas à ce besoin

Ce changement serait surtout pratique pour ceux qui manquent de recul

Le guide de l’appareil photo de l’iPhone présente les différents niveaux de zoom proposés selon les modèles. Sur un appareil équipé, passer d’une vue 1x à une vue plus large permet de modifier le cadre sans changer de place. Cela ne revient toutefois pas à faire plusieurs pas en arrière : la position du photographe et la distance aux personnes restent les mêmes.

Pour un acheteur qui photographie principalement ses proches dans un intérieur, cette souplesse peut compter davantage qu’une longue liste de modes. À l’inverse, quelqu’un qui utilise presque toujours une vue normale ou serrée n’en fera pas nécessairement autant usage. Le bon repère consiste à regarder ses photos ratées : manque-t-il souvent un bout du groupe, ou le sujet paraît-il surtout trop petit ? Ces deux problèmes ne demandent pas le même objectif.

Deux ouvertures ne révèlent pas encore toutes les fonctions

La définition du futur capteur, son autofocus et les modes qu’Apple activerait restent à confirmer. On ne peut donc pas promettre une fonction macro ou une capture spatiale au seul motif qu’un deuxième objectif apparaît sur une maquette. La qualité dans l’obscurité devra elle aussi être évaluée sur l’appareil final.

Le point de situation de MacRumors du 27 novembre replace l’Air 2 parmi les iPhone attendus en 2027. Il ne remplace pas une annonce Apple : calendrier français et prix restent inconnus. Pour décider d’attendre, l’intérêt à retenir est donc un cadrage supplémentaire possible, plutôt qu’une amélioration garantie de toutes les photos.