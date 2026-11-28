Une app peut avoir Internet sans être autorisée à chercher vos appareils sur le réseau local. Voici où revoir ce choix sur iPhone et ce qu’il permet réellement.

Votre iPhone ne trouve plus la télé ? Vérifiez l’accès de l’app au réseau local

Une application de streaming ne retrouve plus votre téléviseur alors qu’Internet fonctionne sur l’iPhone ? Vérifiez son autorisation d’accès au réseau local. Ce réglage permet à une app de rechercher des appareils proches sur votre réseau ; le refuser ne coupe pas sa connexion Internet.

Une permission distincte de l’accès à Internet

Dans son explication des commandes de réseau local, Apple cite deux usages : un jeu qui cherche d’autres joueurs sur le même réseau et une app de streaming qui recherche un écran connecté. La demande existe depuis iOS 14 ; ce n’est pas une nouveauté d’iOS 27.

Le développeur peut personnaliser le message affiché. Avant de toucher Autoriser, regardez si la demande correspond à ce que vous êtes en train de faire. Chercher une télé pour lancer un film donne une raison compréhensible ; une app dont le rôle n’a aucun rapport mérite une vérification auprès de son éditeur.

Revoir le choix dans Réglages

Ouvrez Réglages. Touchez Confidentialité et sécurité, puis Réseau local. Repérez l’application et activez ou désactivez son accès selon votre besoin. Retournez dans l’app et relancez sa recherche d’appareils pour vérifier le résultat.

Vous modifiez une permission pour l’application sélectionnée, pas une autorisation générale donnée à toutes les apps. Si la télé demeure introuvable, cette vérification n’établit pas à elle seule la cause : contrôlez aussi le réseau utilisé par les deux appareils et leur compatibilité avec le mode de diffusion choisi.

Refuser ne bloque pas tous les échanges

Apple précise qu’une app peut continuer à utiliser Internet ou certains services système comme AirPlay, AirPrint, AirDrop ou HomeKit après un refus. Ne déduisez donc pas d’un bouton désactivé que toute fonction de partage est forcément coupée.

L’accès local peut aussi renseigner une app sur les appareils présents et les réseaux rejoints. Accordez-le pour un usage identifié, puis retirez-le si vous n’en avez plus besoin. Pour un problème de détection, le bon essai consiste à changer ce seul réglage, relancer la recherche, puis observer le résultat : vous saurez si cette permission intervenait réellement dans votre cas.