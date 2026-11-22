Accès guidé maintient l’iPhone dans une seule app. Configuration, zones tactiles, durée et sortie : les étapes françaises et les limites à connaître avant de le prêter.

iPhone : vous le prêtez pour une vidéo ? Ce réglage bloque l’accès à vos autres apps

Vous pouvez prêter votre iPhone pour regarder une vidéo sans laisser accès à toutes vos autres applications. La fonction Accès guidé maintient temporairement l’appareil dans une seule app. Elle permet aussi de neutraliser certaines zones de l’écran, de bloquer des boutons ou de fixer une durée. Il faut la préparer et savoir comment en sortir : ce verrouillage n’est pas le simple fait de laisser une vidéo en plein écran.

Le cas est familier : vous lancez un dessin animé pour un enfant ou montrez une séquence à quelqu’un, puis le téléphone change de mains. Sans restriction particulière, un retour à l’accueil peut suffire pour ouvrir une messagerie ou une autre application. Accès guidé traite précisément cette sortie de l’app choisie, sans obliger à effacer le téléphone ou à créer un compte séparé.

Ce que ce mode bloque, et ce qu’il laisse accessible

Dans son guide français d’Accès guidé, mis à jour le 28 juillet 2026, Apple décrit une utilisation limitée à une seule application. L’app reste utilisable selon les commandes que vous autorisez, mais l’utilisateur ne peut pas simplement passer aux autres logiciels comme pendant un prêt ordinaire.

Rester dans une application ne signifie pas forcément rester sur une seule vidéo. Si vous prêtez le téléphone dans Photos et laissez tous les gestes actifs, la personne peut encore se déplacer parmi les contenus accessibles dans Photos. Il faut choisir l’app et les restrictions en fonction de ce que l’on veut réellement montrer. Le mode ne transforme pas automatiquement une photothèque entière en album privé.

Pour une vidéo qui doit uniquement continuer à jouer, désactiver le toucher peut être pertinent. Pour un petit jeu, il faudra au contraire laisser les commandes nécessaires. Les exemples décrivent des configurations possibles, pas un test de chaque application par Menow.

Préparez le code avant de donner le téléphone

Dans Réglages, ouvrez Accessibilité, puis Accès guidé. Activez la fonction, puis passez par Réglages des codes pour définir le code de cette restriction. Choisissez, si vous le souhaitez, l’authentification Face ID ou Touch ID pour autoriser la mise en pause et l’arrêt de la session. Consultez les options de durée et de verrouillage automatique afin de prévoir le comportement voulu lorsque le téléphone n’est plus utilisé.

Le code d’Accès guidé sert à reprendre la main sur la session. Ne le communiquez pas à la personne dont vous souhaitez limiter l’usage. Préparer cette étape pendant que vous tenez encore l’iPhone évite d’improviser au moment du prêt.

Ouvrez la bonne app, puis démarrez la restriction

Lancez d’abord l’application à confier. Sur les iPhone récents, appuyez trois fois sur le bouton latéral. Sur un ancien modèle équipé d’un bouton principal, utilisez ce bouton à la place. Si le panneau des raccourcis d’accessibilité apparaît, choisissez Accès guidé.

Une première configuration fait apparaître l’écran de préparation. Apple montre cet écran dans sa capture française avec les commandes de démarrage et de réglage de session. Vous pouvez entourer au doigt une zone qui ne doit plus réagir, puis déplacer ou redimensionner la sélection. C’est utile pour neutraliser un bouton visible, à condition de vérifier que la zone correspond bien à l’interface utilisée.

Ouvrez ensuite les réglages de session, parfois nommés Options selon la version, pour ajuster les commandes autorisées. Terminez avec Démarrer. Si une configuration existe déjà pour cette app, Apple indique que la session commence immédiatement avec les réglages précédents. Pensez donc à les contrôler avant de supposer que chaque nouvelle session repart de zéro.

Une vidéo, un jeu ou un minuteur ne demandent pas les mêmes limites

Le réglage du toucher permet d’ignorer les gestes sur l’écran. Pour regarder une vidéo sans manipulation, il peut empêcher les appuis involontaires. En revanche, une application qui demande de toucher des boutons ne pourra plus se piloter normalement. La restriction doit rester cohérente avec l’activité confiée.

Vous pouvez également limiter les boutons de volume, le clavier ou la réaction aux mouvements. Bloquer le mouvement peut notamment empêcher la rotation de l’image. Apple précise que, depuis iOS 26.1, bloquer les boutons de volume désactive aussi les commandes de volume des écouteurs Bluetooth : ce détail compte si la vidéo est regardée au casque.

Une limite de temps affiche un écran signalant l’expiration de la session. Elle ne rend pas ensuite librement accessibles les autres apps. L’authentification reste nécessaire pour mettre la restriction en pause et reprendre les commandes. C’est différent d’une simple alarme qui sonne pendant que l’application reste disponible.

Pour reprendre la main sur les versions récentes d’iOS, appuyez trois fois sur le bouton latéral ou principal. Sous iOS 18 et les versions antérieures, Apple demande deux appuis rapides à la place. Authentifiez-vous ensuite avec le code d’Accès guidé, Face ID ou Touch ID. Si le panneau des raccourcis s’affiche, sélectionnez Accès guidé. Touchez alors Terminer pour quitter la session, ou Reprendre pour continuer avec les restrictions.

Une limite importante accompagne ce mode : les fonctions Secours et Détection des accidents ne sont pas disponibles pendant la session, selon Apple. Il faut y mettre fin pour passer un appel d’urgence ou retrouver ces fonctions. Cette restriction doit être connue avant de confier le téléphone, au même titre que le code permettant de reprendre la main.

Avant de le confier, faites un contrôle simple : la vidéo ou le jeu voulu fonctionne-t-il toujours, les gestes que vous vouliez interdire sont-ils bien neutralisés, et savez-vous terminer la session ? Ce sont ces vérifications qui font la différence entre un iPhone simplement déverrouillé dans une app et un prêt réellement limité à l’usage choisi.