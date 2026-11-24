Un sondage attribué à JPMorgan alimente les titres sur les utilisateurs Android tentés par l’iPhone. Son périmètre chinois et l’évolution sur un an changent pourtant la lecture du résultat.

Non, 78 % des utilisateurs Android dans le monde ne s’apprêtent pas à acheter un iPhone. Le chiffre qui circule concerne les propriétaires de smartphones Android interrogés en Chine dans un sondage attribué à JPMorgan. Il mesure une intention, et cette intention recule par rapport à l’année précédente. Ces deux précisions changent largement le sens de l’information.

Les résultats ont notamment été partagés par Max Weinbach dans une publication du 22 novembre. L’enquête était déjà évoquée le 19 novembre par TheStreet, dans son analyse du renouvellement des iPhone. Il s’agit donc d’un éclairage sur les intentions d’achat, plutôt que d’un changement soudain observé dans les ventes.

78 % en Chine, contre 83 % l’année précédente

La synthèse détaillée des résultats publiée par Macrostream rapporte que 78 % des répondants équipés d’Android en Chine envisagent de passer à l’iPhone, contre 83 % en 2025. Sur l’ensemble des marchés étudiés, cette proportion passe de 57 % à 49 %. L’attrait demeure élevé dans ce groupe de personnes interrogées, mais les chiffres ne décrivent pas une accélération des départs depuis Android.

Une intention d’achat ne correspond pas à un achat réalisé. On peut envisager un iPhone, comparer son prix avec celui d’un Galaxy ou d’un Xiaomi, puis conserver son téléphone. Une enquête peut renseigner sur l’intérêt pour une marque ; elle ne permet pas, à elle seule, de compter les utilisateurs qui auront effectivement changé de système dans quelques mois.

Les 150 répondants chinois ne sont pas tous sous Android

Les effectifs communiqués avec les résultats sont de 450 personnes aux États-Unis, 294 au Royaume-Uni et 150 en Chine. Ce dernier nombre désigne l’échantillon chinois total. Le nombre exact de propriétaires Android parmi ces 150 personnes n’est pas précisé dans les éléments que nous avons pu consulter.

Le profil des répondants limite aussi les conclusions : selon les éléments partagés par Max Weinbach, 89 % des répondants chinois déclarent un revenu annuel du foyer supérieur à 100 000 dollars. Ce groupe très aisé ne reflète donc pas à lui seul les utilisateurs Android en Chine.

Cette distinction est essentielle : un pourcentage calculé sur un sous-groupe peut reposer sur beaucoup moins de réponses que l’effectif affiché pour le pays. Sans connaître ce nombre, on ne peut pas apprécier correctement la précision du résultat. La méthode de recrutement, les éventuelles pondérations et la formulation complète de la question restent également nécessaires pour juger sa portée.

Le sondage ne comprend pas d’échantillon français annoncé. Appliquer son résultat aux utilisateurs français ferait disparaître des différences de prix, d’équipement et d’habitudes que ces données ne permettent pas de mesurer.

Le vrai enseignement concerne aussi les propriétaires d’iPhone

Les reprises de l’étude mettent en avant un intérêt soutenu pour les nouveaux iPhone, largement porté par les personnes déjà équipées chez Apple. Un renouvellement d’iPhone et un passage depuis Android sont pourtant deux phénomènes différents : le premier ne fait pas gagner un nouvel utilisateur à l’écosystème.

Pour un lecteur qui hésite à changer de téléphone, le chiffre de 78 % ne tranche donc aucune question pratique. Compatibilité avec sa montre, transfert des photos et des conversations, applications nécessaires et budget restent les points à comparer. Ce sondage renseigne sur les envies d’un groupe interrogé ; il ne démontre ni un exode d’Android ni une préférence des Français.